El Govern tripartit de Manresa presumeix de cohesió i d'èxits en el balanç del primer any de mandat

El vestíbul del Museu del Barroc de Catalunya ha estat l'escenari escollit, aquest divendres al matí, pel Govern tripartit de Manresa per fer balanç dels primers 365 dies del present mandat, que just avui es va iniciar. Ha estat un balanç triomfalista i en el qual han destacat la cohesió i lleialtat del Govern.

L'alcalde Marc Aloy ha posat l'accent en la capacitat inversora amb recursos propis, d'altres administracions i mitjançant subvencions, amb "150 milions d'euros només aquest primer any ja assegurats". Ha parlat d'un Govern "teixit des de la confiança, l'esforç i el diàleg" que ha definit com "ferm i cohesionat". L'han acompanyat tots els regidors i, juntament amb ell, també han intervingut Joan Vila (Impulsem Manresa), Anjo Valentí (PSC) i Mariona Homs (ERC).

Aloy en la compareixença per fer balanç del primer any de mandat del Govern de Manresa / Mireia Arso

150 milions assegurats el primer any

Aloy ha parlat d'un "doble objectiu: seguir transformant la ciutat amb els projectes transformadors que el mandat anterior ja hi eren, però, alhora, iniciar projectes nous". Hi ha afegit, també, "la millora de la quotidianitat, de la qualitat de vida de les persones". Ha tret pit de les "llavors" plantades en el mandat anterior i del "terreny adobat. Vam fer molts projectes, vam anar a buscar recursos i estem en un moment d'executar-los". Ha posat com a exemple els 23 milions d'euros dels Next Generation. "Som una de les ciutats del país amb més recursos de fons europeus". També s'ha referit als 10 provinents de l'Estat per a la Fàbrica Nova, on ha anunciat que estan a punt de començar les obres, i als 8 que "invertim cada any de forma ordinària". Un Govern que, "d'entrada, sortia amb 65 milions d'euros per invertir a la ciutat". A més a més dels "que altres administracions hi invertiran", com els 20 de la planta de triatge, els 40 del soterrament dels FGC i els 25 de la nova seu de la Generalitat. "Un total de 150 milions d'euros només aquest primer any ja assegurats".

Ha parlat de tres vessants: social, econòmica i ambiental, dels quals ha esmentat alguns dels projectes, que després han repassat i ampliat Vila, Valentí i Homs. També s'ha referit al PAM. En l'àmbit de Prosperitat: les obres al polígon del Pont Nou II, amb una inversió de 20 milions; "el desbloqueig del Parc Tecnològic després de 15 anys", i els 10 milions esmentats per a la Fàbrica Nova. En l'eix Qualitat de vida, ha parlat dels 23 nous agents a la Policia Local, el 50% més d'inversió (1 milió i mig) per a la millora de l'espai públic, les obres de transformació dels Guimerà, de les quals ha avançat que "hem licitat una part de les obres, estem a punt de licitar el gruix i, per tant, aquesta tardor veurem com es comença a transformar aquest sector". En el mateix eix ha parlat de la inauguració del Museu del Barroc, del qual ha destacat que "més del 50% dels 6.000 visitants ens han vingut de fora, en aquests quatre mesos d'inici". Ha informat que ja s'ha licitat el projecte del nou Arxiu Comarcal i ha parlat dels beneficis de ser Ciutat Europea de l'Esport.

Un 90% en el reciclatge del porta a porta comercial

En l'eix Sostenibilitat, ha destacat la nova recollida de residus, "després de quatre anys de feina intensos". Ha afirmat que en el porta a porta comercial s'ha arribat a un 90% de reciclatge. També ha parlat de la renaturalització del Cardener i del rècord de viatgers del bus urbà, amb un increment "del 30% dels viatgers, arribant als 2,8 milions, i encara aquest any seguim incrementant notablement el nombre d'usuaris.

Sobre Cohesió Social, ha destacat que "som la ciutat amb més grups singulars del país" a les escoles, 8 en concret, gràcies a l'esforç de 60 famílies, ha afegit posteriorment Homs. El nou model d'atenció integrada a la dependència i les visites a les 23 entitats veïnals amb els regidors Mariana Romero i Lluís Vidal Sixto, i l'inici de visites personalitzades en cada barri.

Ha remarcat els 116,5 milions de pressupost, que el fan el segon més alt per segon any consecutiu en la història de l'Ajuntament; el màxim nivell de transparència per desè any consecutiu i l'aprovació del full de ruta del Govern, el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que, ha explicat Homs, ja té la web activa per poder anar seguint com avancen les actuacions que inclou. Tot plegat per fer "una ciutat que generi il·lusió i esperança, de la qual "ens puguem sentir orgullosos", ha acabat l'alcalde.

"Tenim els objectius molt clars"

Vila ha repassat les actuacions esmentades per Aloy en l'eix Prosperitat una per una i n'ha afegit de noves. Abans, també ha posat l'accent en el fet d'haver de governar en coalició amb dos partits més. "La veritat és que l'entesa funciona i funciona molt bé. Som diferents, però hem trobat els elements que ens fan comuns i, per tant, tenim els objectius molt clars".

Ha avançat que "aquesta setmana, en el darrer patronat de la Fundació Balmes, s'ha fet la transferència pressupostària del milió d'euros que arribarà a la FUB de Manresa", que ha de permetre, ha comentat, crear beques per fer més assumibles els estudis als alumnes de la comarca.

Ha parlat de 600.000 euros de retorn de les filmacions a Manresa, que enguany s'han increment en 13 més.

Entre altres punts, també en l'àmbit de Prosperitat, ha presumit que "som pioners en la millora de l'accessibilitat dels equipaments turístics". Ha dit sobre el Clam, el festival de cinema solidari, que "aquest any ja hi estem abocant més recursos perquè, sobretot, es consolidi".

"Hem recuperat la mirada llarga"

Valentí ha repassat les setze actuacions de l'eix Qualitat de Vida, on ha fet èmfasi en el milió i mig del Pla de Millora de l'Espai Públic, que "destinarà 350.000 euros a millorar la calçada de 13 carrers aquest estiu; 450,000 euros a la millora de voreres i espais de vianants; 140.000 per millorar parcs infantils, i 80.000 per arranjar camins rurals", a banda de 500.000 per fer treballs de manteniment, que "també és una de les mesures més innovadores d'aquest primer any de mandat".

Ha definit els primers 365 dies de Govern plegats com "un any d'escolta activa al servei de les persones; un any de canvi i d'inflexió. Hem atès les necessitats urgents dels manresans i manresanes. Hem intentat convertir les solucions en actuacions permanents, però també pensant en gran. Hem recuperat la mirada llarga per preparar-nos per a les transformacions que tindrà Manresa els primers anys". Quant al pacte de Govern, ha parlat de "cohesió de l'equip de govern i lleialtat cap als caps de govern i als nostres regidors i regidores".

"Som el mandat que està girant la ciutat cap al riu"

Homs s'ha encarregat de parlar de l'eix Sostenibilitat, Cohesió Social i L'Ajuntament al servei de la ciutadania. Ha presumit que "som la primera gran ciutat del país que fa un abordatge integral amb el porta a porta comercial i contenidors als barris". Ha recalcat la renaturalització del Cardener, on "ja no hi queda cap canya" i la millora dels itineraris per connectar la ciutat al riu, amb l'afirmació que "som el mandat que està girant la ciutat cap al riu". També ha presumit que el Conciliabus és un "projecte pioner i altres ciutats ens estan trucant per saber com va", i que la renaturalització de l'espai al voltant de l'antiga discoteca Pont Aeri fins va protagonitzar una notícia a The Guardian.

En Cohesió social, ha incidit en el reforç de les escoles bressol. "Només hi ha una altra ciutat a Catalunya que tenia aquest model, que també s'estendrà perquè fa força dies que altres municipis s'estan posant en contacte amb nosaltres perquè pensem que aquest ha d'acabar sent el model de país". Ha avançat que "pròximament explicarem quines són les actuacions" impulsades pel nou assessor per a la llengua catalana. Sobre el darrer eix, L'Ajuntament al servei de la ciutadania, ha posat l'accent en l'increment del pressupost en un 29% en el tema de l'habitatge, que "ha de ser una de les propostes que a mitjà termini ha de revertir més la situació de la ciutat".