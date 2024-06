La contracrònica del ple: Les espores del plàtans del Passeig

Els arbres tenen espores? El regidor Pol Huguet (ERC) diu que no, el regidor Salva Racero (Junts) diu que sí. D’aquestes coses es parla al ple municipal. El motiu, una proposició de Junts «per a la realització d’un estudi extern sobre la substitució de plataners a Manresa». Per fi arriba al debat consistorial una qüestió susceptible no ja d’interessar sinó d’apassionar els conjunt de ciutadans.

S’imaginen un Passeig sense els seus plàtans característics? Seria el mateix si els arrenquessin i els substituïssin per altres espècies? Potser espantat per l’abast del literal de la proposició, Racero va començar dient que no proposa substituir els arbres sinó estudiar «si podria haver-hi altres espècies que poguessin complementar o millorar en algun cas concret». I més endavant va insistir que «ni vull tallar ni vull substituir». Però el títol de la moció parla d’«estudiar la substitució».

Va ser rebutjada amb dos arguments: que el servei municipal de jardineria fa innecessaris els estudis externs i que l’equip de govern ja sap que els plàtans no causen tants desastres com inventariava el regidor de l’oposició: Pol·len, borrissol, fulles caigudes, arrels que rebenten canonades... Es va oblidar els ocells que hi fan estada i evacuen les seves deposicions en vertical.

Desactivada doncs la iniciativa, sembla que va per llarg abans que l’Ajuntament es plantegi eliminar els plàtans o plataners del Passeig, i aquesta dilació ens priva d’una polèmica engrescadora que dividiria la ciutat i seria tema de converses i discussions apassionades.

De gent que està fins els nassos d’aquests arbres i de tot el que deixen anar, n’hi ha un munt.

Només cal parar l’orella durant les dues temporades de màxima molèstia: quan els fruits deixen anar el seu embolcall de borrissol groc, que sura endut pel vent i acaba a les vies respiratòries altes dels vianants, i quan les ventades entre tardor i hivern fan caure de cop totes les fulles que s’han anat esgrogueint i daurant a les branques.

Les espores del plàtans del Passeig / XAVIER DOMÈNECH

Ah, les catifes i els amuntegaments de fulles caigudes. Quan passen de seques a resseques generen pols. Quan plou rellisquen. «Les fulles seques fan sardana d’ací i d’allà saltironant», diu la lletra de Joan Maragall per a la sardana composta per Enric Morena. El tou de fulles seques al Passeig està carregat de poesia, com també va recordar algú al plenari. És una estampa que, en repetir-se any rere any, té una gran capacitat evocadora. «Les fulles mortes s’amunteguen a la pala, també els records i els retrets, i el vent del nord se les emporta cap a la nit freda de l’oblit», va escriure Jaques Prévert i cantava, entre altres, Ives Montant.

«Són un símbol», va recordar la regidora Gemma Boix, de Fem. Sens dubte. El dia que un alcalde anunciï la tala i posterior arrencada de soques i arrels dels plàtans del Passeig i la seva substitució per una altra espècie menys empipadora, s’organitzarà a la ciutat un sagramental de ca l’ample.

Ara mateix només parlen d’aquests arbres els qui n’estan descontents, però això passa amb quasi tot el que és habitual i es dona per descomptat: el dia que se’n planteja la desaparició, comencen els marrameus i les mobilitzacions. Se’n recorden de la idea d’enderrocar el teatre Conservatori? No s’estranyin que la tala dels plàtans, si es plantegés, també acabés amb un referèndum. Perdó, una consulta, ha estat un lapsus, senyoria, no m’enviï a la presó.

(Quant a la pregunta del principi: trobo en un manual escolar l’explicació que «els vegetals més senzills, com ara molses i falgueres, es reprodueixen mitjançant unes estructures reproductores anomenades espores». Els plàtans no són ni molses ni falgueres, i es reprodueixen mitjançant flors unisexuals monoiques, és a dir, que en el mateix arbre hi ha flors masculines que deixen anar pol·len i flors femenines que el reben i es converteixen en el fruit, que és la bola del borrissol groc que es fica al coll.).

