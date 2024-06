L’Ajuntament de Manresa va posar fotomultes per valor de 4 milions d’euros en 3 anys

El grup municipal de Junts per Manresa va demanar al govern municipal quantes fotomultes s’havien imposat a la ciutat des del 2021 i quin és l’import de les recaptacions per aquest concepte? La resposta va ser que el 2021 es van imposar 15.824 fotomultes, el 2022, 15.344; el 2023, 10.323 i el 2024, fins a 1 de juny, 3.964.

Això vol dir que en 3 anys sencers hi va haver 41,491 fotomultes. El regidor de Seguretat, Anjo Valentí, va afirmar durant el ple que l’import mitjà va ser de 90 a 100 euros, el que dona fotomultes per valor de 3,94 milions d’euros.

Però això no vol dir que s’hagi recaptat aquesta quantitat de diners. El regidor de seguretat va detallar les fotomultes imposades, però a l’hora de respondre quin era l’import de les recaptacions per aquest concepte no el va poder detallar. Va dir que «l’import l’hem demanat a Recaptació i tan bon punt el tinguem us ho farem saber».

Quantes multes a veïns?

Junts per Manresa també va demanar quantes d’aquestes multes s’havien posat als mateixos veïns dels sectors del Centre Històric controlats per càmeres d’accés i per quin concepte concret. I, quantes notificacions de multa havien rebut al·legacions per part dels veïns i havien estat rebutjades.

El regidor de Seguretat va explicar que la gran majoria de sancions són a conductors de vehicles que no disposen de l’autorització de pas pels sectors que tenen l’accés restringit i estan dotats de sistemes de control fotogràfic.

Va afegir que «als veïns només se’ls sanciona quan estacionen més de l’indispensable, 30 minuts pel tema de càrrega i descàrrega. Si és qualsevol altre motiu no està permès i, evidentment, l’agent fa la denúncia corresponent i evidentment si hi ha una infracció de la zona peatonal o es va massa ràpid» també.

Manresa compta amb quatre enclavaments on hi ha instal·lat el sistema de control fotogràfic, és a dir, fotomultes. Tots ells es troben al Centre Històric: als carrers Sobrerroca, plaça Gispert, avinguda de la República i a les Escodines des de la plaça de Sant Ignasi direcció al carrer Escodines i el Sant Bartomeu, que va ser el darrer a instal·lar-se el 2021.

Quan hi passa un cotxe que no està registrat com a veí de la zona, rep la corresponent multa.