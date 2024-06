L'Ajuntament preveu obrir la nova comissaria de Manresa a principis de juliol

La nova comissaria mixta entre agents de la Policia Local i Mossos de Manresa entrarà en funcionament a principis d'aquest juliol, segons ha assegurat l'Ajuntament, ja que en aquests moments es troben «ultimant detalls». En un primer moment, el consistori va anunciar que s'inauguraria a principis del 2023, fa a prop d'un any i mig, però després d'un seguit de retards les previsions apunten que estigui operativa en les setmanes vinents. Alguns veïns de l'avinguda de la República, on està situat el nou recinte, coincideixen que «fa falta» un augment de la presència policial en aquest punt de la ciutat per reforçar el seu sentiment de seguretat.

Fonts del Departament d'Interior han detallat a Regió7 que, en aquests moments, es troben «pendents d'una actuació final per part de l'Ajuntament» per tenir la nova comissaria llesta, ja que «està pràcticament enllestida». Segons va detallar el consistori el setembre de l'any passat, l'objectiu d'aquest espai és apropar els cossos policials a la ciutadania, pel fet que la seva ubicació afavorirà que es trobin a peu de carrer. El recinte, a més, servirà per atendre peticions, recollir denúncies i esdevindrà un nou punt de referència a la ciutat. També garantirà la coordinació entre els agents dels dos cossos policials que operen en l'àmbit de Manresa.

Alguns veïns de l'avinguda de la República consultats pel diari valoren positivament la posada en marxa de la nova comissaria en aquesta zona de la ciutat, perquè contribuirà a dissuadir possibles altercats que hi tinguin lloc. Tot i això, lamenten la «llarga espera» fins a la seva arribada.

Uns d'ells són la Teresa Segarra i en Xavier Sanjuan, qui van assegurar que els carrers propers solen ser «conflictius», sobretot a les nits i durant l'estiu, motiu pel qual creuen que «hi fa falta». De la mateixa manera, una altra veïna que viu a l'avinguda des del setembre i que va preferir no compartir el seu nom, va assenyalar que en alguns carrerons «costa sentir-se segura» i, a vegades, s'hi troba persones cometent actes incívics a la mateixa via pública que li generen incomoditat.

Una altra veïna, que tampoc va voler compartir el seu nom, va coincidir que la localització de la nova comissaria, que es troba al barri Antic, afavorirà que els veïns la tinguin més a prop en cas que requereixin qualsevol servei. De fet, com va relatar, una coneguda seva d'avançada edat va ser víctima d'un robatori amb violència al portal de casa seva i el factor de la proximitat li va generar complicacions que li van fer plantejar-se si denunciar els fets o no. La seva nova ubicació evitarà que tinguin lloc més casos com aquest, segons va manifestar.

En Benjamí Garcia, encara que no viu en aquest punt de la ciutat el sol freqüentar perquè hi té el despatx. Com va detallar, se li ha fet llarga l’espera fins a la posada en marxa de la nova comissaria, ja que «fa temps que se sent a parlar i que s’hi veu moviment», però nota que «no arriba el moment» per la seva obertura.

Després d’un any i mig

El projecte de la comissaria estava inclòs dins del paquet de mesures que l'Ajuntament de Manresa que va impulsar a finals del 2021, perseguint la finalitat de «millorar la seguretat, el civisme i la convivència a la ciutat». Aquesta va anar acompanyada d'altres implementacions, com la instal·lació de càmeres de videovigilància, els operatius policials especialitzats i compartits entre Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, com també les patrulles ciutadanes mixtes. En un principi, però, el consistori va fer públic que la nova comissaria mixta s'inauguraria a inicis del 2023. El setembre de l'any passat, el regidor de Seguretat, Anjo Valentí, va informar que es posaria en marxa de cara el mes d'abril de 2024, dos mesos enrere. El dia d'avui, els veïns es troben a l'espera que s'obri finalment el mes que ve.

