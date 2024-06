Sis positius en proves d'alcoholèmia o estupefaents en la matinada d'ahir a Manresa

Durant la nit de la revetlla de Sant Joan els agents de la Policia Local de Manresa van realitzar un total de 69 proves d'alcoholèmia i estupefaents entre les 12 de la matinada i les set del matí. D'aquests conductors sis van donar positiu i un d'ells, un home de 50 anys veí de Manresa, va registrar una taxa de 0,65 mg/l en aire aspirat i, a més, se li van instruir diligències policials com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut mai un permís de conducció.

Gairebé totes les proves es van dur a terme en controls preventius i només una es va fer com a resultat d'una infracció, en què un conductor de 29 anys i veí de Manresa va marcar 0,47 mg/l en aire aspirat al voltant de les 3.20 h de la matinada al carrer Muralla de Sant Francesc.

Un dels controls es va establir a la plaça Bages i l'únic positiu va ser el manresà de 50 anys que no tenia carnet. L'altre es va fer cap a les 3 de la matinada a la cruïlla entre el carrer Muralla de Sant Francesc i el carrer Mossèn Vall, en què tres conductors van donar positius en alcohol i un en drogues. El tercer control es va fer a les 7.14 h del matí a la plaça del Remei i cap resultat va donar positiu.