El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals distingeix l’Ajuntament de Manresa

Els projectes municipals Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària, Aula socioeducativa de català i l’Oficina d'atenció a les persones grans de Manresa han estat reconeguts i incorporats al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals.

Segons aquestes institucions, aquests tres projectes impulsats per l’Ajuntament de Manresa són exemples de bones pràctiques que poden servir de referència per a altres ajuntaments o entitats locals i animen a compartir-les i difondre-les a les xarxes socials a través de les icones publicades a la web www.bbp.cat.

El Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària, concedit per l’Ajuntament de Manresa, és la primera acció municipal a Catalunya que té com a objectiu reconèixer i fomentar l’excel·lència dels restaurants que compleixen estrictament les normes i mesures de seguretat alimentària. Els establiments han de sotmetre's a avaluacions periòdiques amb una durada d'un any per renovar el segell. El projecte va ser llançat l'any 2022, amb la concessió inicial a 11 restaurants. L'any 2023, es van atorgar a 14 restaurants. L'Ajuntament té com a meta ampliar aquest reconeixement a tots els restaurants de la ciutat, tot i que, de moment, només poden optar-hi aquells que ofereixen àpats principalment en format de dinars i sopars per ser consumits al local. El llistat de restaurants amb el segell es poden consultar clicant aquí.

L’aula socioeducativa de català a Manresa és un servei d’acollida dirigit a joves nouvinguts de 17 a 19 anys, que per diverses raons no estan cursant estudis ni treballant. Aquest programa té com a objectiu principal facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana, tot promocionant la integració social i cultural dels joves a la ciutat. Per aconseguir-ho, s’utilitza una metodologia dinàmica que inclou classes formals, dinàmiques de grup i activitats pràctiques com visites a diferents punts d’interès locals, incentivant així el desenvolupament de la competència oral en català i el coneixement de l’entorn immediat.

L'Oficina d'Atenció a les Persones Grans (OAPG) és un servei de finestra única creat per proporcionar atenció i assessorament a persones grans i a entitats amb membres majors de seixanta anys. L'OAPG ofereix informació i suport en diversos àmbits com oci i lleure, salut, formació, participació, habitatge, mobilitat i economia, i realitza atencions presencials, telefòniques, per WhatsApp i correu electrònic. L'objectiu de l'OAPG és abordar les necessitats d'informació, orientació de la població gran facilitant l'accés a recursos, projectes i activitats. Aquest servei busca també promoure la participació social i el benestar d'aquesta franja de població, adaptant-se a les seves particularitats i preferències.

S'hi pot contactar a través del correu electrònic oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o bé al telèfon 608332303

Innovació en els governs locals

El Banc de Bones Pràctiques va néixer l'any 1999 impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració dels municipis i institucions vinculades al món local. A partir d'aquesta data el Banc s'ha anat renovant de forma periòdica per actualitzar les pràctiques i millorar la recollida, avaluació i difusió de les experiències. El seu objectiu fonamental és promoure la millora i la innovació en els governs locals. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d'experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l'intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.

El projecte es fonamenta en el treball en xarxa entre els ajuntaments de més de cinc mil habitants, la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i experts dels diferents àmbits de polítiques públiques.

Les fases principals per al desenvolupament del projecte són: l'elaboració inicial d'uns criteris d'avaluació de bones pràctiques, la detecció de bones pràctiques al territori, la seva avaluació i, finalment, la seva difusió.

Altres projectes incorporats

Amb aquestes tres noves incorporacions al Banc de Bones Pràctiques, Manresa ja compta amb una vintena de bones pràctiques seleccionades des de l’any 2010.