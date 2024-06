La Festa del Tomàquet del Bages convida a assistir a la transhumància d'un ramat de 120 cabres

La Festa del Tomàquet del Bages, una iniciativa que té per objectiu defensar la pagesia, el producte local i tot el que els envolta, començant per restauració i continuant per la comercialització, els agents cívics i socials i la ciutadania en general, arribarà del 19 al 27 de juliol a la 8a edició. A banda dels actes consolidats, com el sopar del tomàquet, el pinxopote tomaquer i el mercat, s'afegirà a la transhumància d'un ramat de 120 cabres. En aquesta convocatòria, el producte convidat ser l'ou, i el municipi convidat, Artés.

Un ramat de 120 cabres que es desplaça des del Penedès-Garraf fins a la Cerdanya seguint el camí recuperat per l’Associació Camí ramader de Marina farà nit el cap de setmana del 19, 20 i 21 de juliol en un camp que té l’Ajuntament de Manresa a Can Poc Oli, dins del projecte de renaturalització de l’espai.

Munyir i fer formatge

L'arribada serà el divendres 19 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a Can Poc Oli, fins a on se'l podrà acompanyar. Una de les dues activitats relacionades amb la presència del ramat transhumant consistirà en aprendre l’art i ofici de munyir les ovelles per obtenir-ne llet. Tindrà lloc el dissabte 20 de juliol, de 9 a 11 del matí. De 2/4 de 12 a la 1 de migdia, a les instal·lacions de l'Escola Agrària de Manresa, també a Can Poc Oli, s'explicarà com elaborar formatge fresc a partir de la llet obtinguda en la munyida del ramat. Les dues activitats són gratuïtes. El diumenge 21 de juliol, a partir de les 10, el ramat sortirà en direcció cap a la Cerdanya. Ho organitzen: l'Associació Camí Ramader de Marina i l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal Pla de Bages i l'Escola Agrària de Manresa.

El dissabte 27 de juliol tindrà lloc el Mercat del Tomàquet al Passeig de Pere III.

Per consultar totes les activitats podeu fer-ho a través d'aquest enllaç.