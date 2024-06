Un home detingut per intentar ocupar un immoble habitat a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir un home a qui se l'acusa de violació de domicili. Els fets van tenir lloc el passat 20 de juny al carrer Remei de Dalt, quan l'home va entrar a l’habitatge d’una persona d'edat avançada que, per motius de salut, havia hagut d’ingressar en un centre sanitari el dia abans. Com van poder saber els agents del cos, el detingut tenia la intenció d'ocupar l'immoble.

Els agents de la Policia Local van rebre l’avís que una persona havia entrat en aquest domicili i, de manera immediata, es van dirigir fins a l’habitatge i van identificar un home que va manifestar que s’hi volia quedar a viure. Els agents van procedir a la seva detenció per un delicte de violació del domicili, ja que es tracta de l’habitatge habitual d’algú i, en aquests casos, no hi pot haver ocupació.

En aquest sentit, i, a les portes de l’estiu, el cos policial recorda que mai es pot ocupar l’habitatge habitual d’una persona, encara que estigui de vacances, que passi alguna temporada fora, que ingressi en un hospital i, fins i tot, en el cas de ser una segona residència. En tots aquests casos, es tracta de delictes de violació de domicili i la resposta policial és immediata.