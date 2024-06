Pep Garcia és el nou president de l'Associació de Familiars d'Alzheimer

Pep Garcia i Orri, productor cultural, columnista d'aquest diari i escriptor, vinculat a l’Associació de Familiars d'Alzheimer (AFA) des del 2012, és el nou president de l'entitat. Recentment, es va celebrar l’assemblea anual de l'associació, durant la qual es van presentar els balanços i números del darrer exercici; es van compartir detalls dels diferents serveis i activitats que presta a més de 300 persones afectades per l’Alzheimer, i es van exposar les línies d’actuació per a l'any que ve. L'AFA té més de 400 socis.

L’assemblea va servir, alhora, per agrair la "moltíssima" feina feta per Antoni Garcés, membre de la junta i des de 2010, que enguany deixa el càrrec; per revalidar la resta de membres que en formen part, i per procedir al relleu en la presidència que, fins ara, ostentava Rosa Maria Ortega Juncosa, a qui se li va agrair el compromís i l’entrega amb l’entitat.

L’associació afronta a partir d'ara reptes nous amb un bon equip de treball, una estructura consolidada amb més de vint anys d’experiència i el convenciment del sentit de la feina feta per ajudar persones i famílies afectades per l’Alzheimer.

La junta està formada per Maria Antònia Calsina, Montse Anfruns, Xavier Macià, Mireia Torralba, Edurne Serra, Anna Rius, Anna Maria Pradera, Júlia Saura, Dolors Cano i Pep Garcia.