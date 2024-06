S'incendia un camió de les escombraries al polígon Bufalvent de Manresa

Ensurt per l'incendi d'un camió de les escombraries al polígon Bufalvent de Manresa aquesta nit. Els Bombers han rebut una alerta pel foc, que s'ha produït al carrer Josep Comas i Solà a les 00.08 h. Hi han enviat una dotació que, a la seva arribada s'ha trobat les flames pràcticament extingides. Les primeres informacions apunten que no hi hauria més afectacions ni ferits.