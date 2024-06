La part feta de l'avinguda dels Països Catalans, de Manresa, val 8,4 milions, el 53% més del previst

¿Quant val la part de l’avinguda dels Països Catalans que enllaça el sector dels Trullols amb la carretera de Vic? La resposta és 8,4 milions d’euros, un 53% més del que s’havia previst inicialment.

I com és possible una desviació d’aquesta magnitud i que no fos coneguda públicament?

La desviació té a veure amb una valoració incorrecta del subsol -amb presència de roca i de deixalles que s’havien de tractar-, l’impacte que causava sobre el geriàtric de la Font dels Capellans i la coincidència de l’execució amb un període d’extrema volatilitat de preus que va fer encarir-ho tot.

Sobre com s’han conegut les dades cal remuntar-se al darrer ple municipal quan el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, va demanar al govern municipal per una revisió de preus i liquidació definitiva de la participació de l’Ajuntament en els costos d’urbanització de l’avinguda dels Països Catalans per valor de 493.000 euros. Bacardit va deduir, que si els 493.000 euros corresponien al 40% de la part de l’obra que paga l’Ajuntament, si s’afegeix l’equivalent al 60% que va a càrrec de la Generalitat la desviació era de més d’un milió d’euros. Però aquesta és només una part de la història, i val més plantejar-la globalment.

L’avinguda dels Països Catalans ha de connectar amb quatre carrils des dels Trullols a la carretera de Vic. De moment s’han fet dos dels quatre carrils deixant l’obra preparada per a una futura ampliació.

Entre el Decathlon i la carretera de Viladordis, l’obra l’ha liderat i pagat l’Ajuntament amb un milió d’euros pressupostats, que es corresponen amb la despesa final.

Des de la carretera de Viladordis a la carretera de Vic l’obra l’ha liderat la Generalitat, que ha pagat el 60%. L’Ajuntament ha pagat el 40%, amb una part d’aquest percentatge a càrrec d’Aigües de Manresa. En aquest tram nord, el preu inicial era de 4.488.627 euros i el final ha estat de 7.408.944 euros, un 64% més. Si se suma el milió d’euros de l’altre tram el total és 8,4 milions, un 53% més.

Roca, residus i un context difícil

Davant la necessitat de tenir una visió global del que ha passat a la part executada de l’avinguda dels Països Catalans, l’alcalde Marc Aloy ha volgut posar negre sobre blanc diversos aspectes.

En primer terme ha volgut deixar clar que el tram que ha registrat la desviació correspon a «una obra que lidera la Generalitat, que encarrega el projecte, la licita i en fa el seguiment la Generalitat. Així que no és un obra que hagi estat gestionada des de l’Ajuntament».

Des del primer moment es va acordar que la Generalitat aportaria un 60% del finançament i l’Ajuntament un 40% i això s’ha anat mantenint fins al final.

La xifra del projecte redactat per la Generalitat va ser de 4.488.627 euros i és la xifra amb la qual es va licitar l’obra. «Però de seguida que va començar ja es va veure que hi havia coses que no havien estat contemplades al projecte i imprevistos que no se sabien. I es va haver de fer una modificació del projecte», explica.

Aloy recorda que en un tram bastant important de l’avinguda dels Països Catalans durant anys s’havien estat abocant runes i tota mena de deixalles i es pensava que era terra bona. «Pel que fa a la gestió d’aquests materials és diferent que sigui terra que la pots aprofitar o residus que els has de gestionar. Però, sobretot, el que va fer encarir molt l’obra va ser que en un tram molt important s’hi va trobar roca de seguida. Es pensava que estava a més profunditat i s’hi va trobar molta roca». A més, allà hi ha un col·lector molt important i s’havia de fer tota la rasa pel col·lector amb roca, cosa que va provocar un increment de costos tan bon punt es va començar a treballar sobre el terreny. En el seu moment, aquest diari ja va informar que hi havia hagut un encariment d’1,8 milions.

Sempre segons Aloy, «tot això ja es va corregir i hi va haver altres coses com la negociació amb l’associació de veïns per fer un aparcament tocant a l’institut Guillem Catà, habilitar mínimament com a zona verda l’espai que hi ha al davant de la residència de la Font dels Capellans i, sobretot, tot el procés participatiu de la residència per fer el pati nou, modificar el jardí, fer paviments i plantar vegetació».

Amb tot això l’obra va passar dels 4.488.627 a 6.294.395 euros.

Finalment, ha arribat la liquidació de l’obra amb serrells que quedaven, però, sobretot amb una revisió extraordinària de preus. L’alcalde ha explicat que aquest concepte l’ha incorporat el govern de l’Estat via decret durant un període postcovit i per la guerra d’Ucraïna perquè hi havia una volatilitat molt alta dels costos dels materials i l’energia. En aquest moment de tanta volatilitat de preus, el govern espanyol va fer un decret que deia que les empreses tenen dret a gaudir d’una revisió extraordinària de preus. Aquesta revisió suma 1,1 milions més i puja el preu del tram a 7.408.944 euros. Si s’hi afegeix el milió de l’altre tram el total són els esmentats 8,4 milions.