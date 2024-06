El Club Tennis Manresa reneix en The Club Padel transformat de dalt a baix

El Club Tennis Manresa, nascut fa 60 anys, ja és història. Ara és The Club Padel Manresa. El novembre del 2022 se’l va quedar l’empresa amb el mateix nom, que també té i gestiona equipaments esportius a Barcelona i a Arenys. En un any i dos mesos ha fet una transformació profunda de les instal·lacions de Sant Fruitós de Bages, terme al qual pertanyen. Xavi Vidal, gerent, administrador i màxim accionista de la societat The Club Padel, comenta que «el lloc és magnífic, però el club estava molt malament; de fet, ho hem canviat tot, tret de l’estructura». Assegura que dir que es trobava «en estat ruïnós es queda curt. Era un perill».

Xavi Vidal / MIREIA ARSO

«El lloc és magnífic, però el club estava molt malament; de fet, ho hem canviat tot, tret de l’estructura» Xavi Vidal — Gerent, administrador i màxim accionista de The Club Padel

Entre la compra del 61% de les accions a la immobiliària esportiva que tenia el club de tennis i les obres, porten prop 4 milions d'euros invertits. Els dies 5 i 6 de juliol celebraran la inauguració amb sengles jornades de portes obertes.

Redacció

Van agafar les regnes del club amb 220 socis, que han incrementat a 450, amb l’ambició d’arribar a entre els 1.500 i els 2.000. «Volem que sigui un emblema dins de la nostra marca esportiva i de Manresa». Entre els nous socis, destaca Vidal, un 85% és gent jove.

El nom de The Club Padel rellevarà aviat a l’entrada del Tennis, que és com el coneix molta gent, les lletres de Club Tennis Manresa. Fa deu anys que els nous amos gestionen centres esportius. El de Sant Fruitós, que té 22.000 m², ha suposat una feina extra, per les dimensions, sobretot, però també pel mal estat, admet Vidal.

Pel que fa a la pràctica del pàdel, de 7 pistes ha passat a 8, amb 3 de noves de trinca i l’eliminació de 2 que estaven obsoletes. La idea és arribar a 10, «que ja et permeten fer campionats de Catalunya i estar al màxim nivell». D’aquest esport, que «és el segon més practicat per darrere futbol», en destaca el vessant social i que permet competir de seguida perquè els «nivells són infinits». Per jugar a tennis, hi ha 6 pistes de terra batuda, «que han millorat, perquè estaven trinxades», i 5 de pista ràpida (amb resina), per a quan plou i per a l’escola de tennis, que dirigeix, igual que la de pàdel, Sara Pujals, «la número 1 a Catalunya».

Fer més visibles les instal·lacions des de fora

A banda de les pistes, a la part de fora s’han renovat les tanques, que són més baixes i que fan més visibles les instal·lacions, i s’han tallat arbres amb aquest mateix objectiu. A la part de l’entrada, s’ha enjardinat (amb reg per degoteig) i substituït el terra de sorra per ciment imprès. S’han posat llums led a tot arreu i hi ha plaques solars i recollida d’aigües pluvials per regar. Vidal recalca que «no volem ser un espai tancat; al contrari, volem que la gent ens vegi i que vingui a passejar i a mirar un partit de tennis si els ve de gust. Per a això no cal ser socis». Per ser-ho, la quota mensual bàsica costa 72 euros (amb taxes més econòmiques per a famílies, i si és trimestral o anual), i 49,95 euros per al jovent de 16 a 23 anys.

Una de les inversions més importants s’ha fet a la piscina, que és nova, inclosa tota la maquinària. Té una part de 92 centímetres de profunditat, una de 130 (la més gran) i una de 160. El fet de treure-li fondària és un estalvi en tots els sentits i implica que, a més de fer metres pels carrils de 25 metres, s’hi podran fer activitats d’aiguagim. A banda, la idea és que hi vagin infants per aprendre a nedar. «Al Putxet [a Barcelona] fem les escoles de piscina dels 15 centres que tenim al voltant. Ho sabem fer, ens agrada molt, la qualitat de l’aigua serà excel·lent i el lloc és excel·lent».

Si per fora els canvis són evidents, de portes endins, encara ho són més. La recepció s’ha mogut de lloc; al costat, hi ha una petita botiga i, darrere, l’administració. Allà on hi havia la sala de juntes i l’espai social, ara hi ha un gimnàs «amb Technogym, que és la millor maquinària que hi ha actualment de musculació i fitness», per al qual s’ha guanyat espai cobrint i aïllant amb vidres uns metres que abans formaven part del porxo.

S’ha fet un vestuari per a minusvàlids, que encara no està acabat, i s’han renovat els d’homes i de dones. S’ha guanyat una sala d’spinning amb 14 bicicletes per fer classes dirigides amb una il·luminació led que canvia de color segons el ritme; i, també pendent d’acabar, un Reburn Studio, una innovadora experiència d’entrenament amb sessions de 45 minuts en grups reduïts. També es mantenen les classes dirigides normals.

Al club hi treballen 19 persones, més tres d’una empresa externa que porta el manteniment.

Un pàrquing més gran a la banda de la rotonda Un cop acabada l’actual fase d’obres, a The Club Padel encara hi ha molts projectes pendents, que s’aniran materialitzant de mica en mica. Amb aquest objectiu, Xevi Vidal, gerent, anuncia una ampliació de capital «amb la immobiliària esportiva» que tenia el club. Un dels projectes més immediats és fer dues noves pistes de pàdel a l’espai on ara hi ha a l’aparcament (inclòs el petit triangle que queda per fora del recinte, que és del club, que ja ha demanat a l’Ajuntament poder-lo recuperar). El pàrquing es traslladarà a la banda més propera a la rotonda, per on s’entrarà, i on guanyarà un mínim de 40 places. Les dues noves pistes de pàdel tindran grades i tancament de vidre, que les farà visibles per fora. Un altre projecte passa per trobar un operador per a la cafeteria-restaurant, que també ha viscut una intensa rentada de cara, i a on s’ha cobert un generós tram de la terrassa. Una part del local, amb llicència per obrir fins a les 3 de la matinada, serà exclusiva per als socis. A la piscina, hi ha previst un tancament amb sostre retràctil i instal·lar-hi un vestidor per als infants que hi vagin a fer cursets i una sauna mixta per als usuaris. Un altre projecte inclou habilitar 4 pistes de pickleball (un esport que combina elements del tenis, del bàdminton, del pàdel i del tennis taula) en una pista en desús.

El restaurant, que encara no obre, té un espai exclusiu per als socis / MIREIA ARSO

L’aparcament canviarà de lloc i guanyarà places / MIREIA ARSO

Pista en desús on se’n habilitaran 4 de pickleball / MIREIA ARSO

Subscriu-te per seguir llegint