El regidor d’Habitatge de Manresa avisa d’un «forat» perillós en les inspeccions d’edificis

El regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, va expressar «preocupació» pel «forat» que existeix a l’hora de vetllar per l’estat de conservació estructural de les edificacions. L’Ajuntament de Manresa havia exercit la tasca amb una ordenança municipal pionera el país, que va derogar el 2018 perquè se n’encarregués la Generalitat. I no sembla que el canvi hagi anat gaire bé.

Alonso, exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i expresident de la Demarcació de Barcelona, va afirmar en el darrer ple municipal que «no ens podem confiar en les conclusions de les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), perquè les fan els facultatius i són inspeccions oculars. No hi ha cales, que és l’única garantia que hi hagi determinats elements constructius en bon estat o no».

Això sí, va dir que les ITE poden aportar «pistes».

El regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències va explicar que «tenim moltes disfuncions amb les ITE, perquè la Generalitat les va posar en marxa, però ha fet un únic requeriment als que no han complert amb la seva obligació, el 2017». Si això passa a nivell general, en una ciutat com Manresa amb un Centre Històric extens i molts habitatges en mal estat, «podeu imaginar que aquí hi ha un forat» que en el cas de la capital del Bages «ens afecta i que, en general, podria ser bastant preocupant». Jesús Alonso va recordar que l’Ajuntament «no pot forçar el propietari a que prepari l’ITE, perquè és la Generalitat qui té les competències per fer-ho».

Mecanismes legals

Alonso va fer aquestes afirmacions en la seva intervenció de resposta a la pregunta plantejada pel grup municipal de Fem Manresa sobre quines accions havia dut a terme l’Ajuntament, prèviament el seu esfondrament, en relació als edificis del carrer Sobrerroca número 17 i Sant Andreu número 9, per garantir que els propietaris compleixin amb la seva responsabilitat de conservació.

Fem Manresa exposava que, com administració pública, l’Ajuntament disposa de mecanismes legals per garantir que els propietaris compleixin amb la seva responsabilitat de conservació de les seves propietats i, en conseqüència, sancionar els propietaris negligents que no compleixin amb el deure de manteniment dels edificis que estan sota la seva responsabilitat.

L’alcalde Marc Aloy va intervenir, també, en aquest punt de l’ordre del dia per fer «un aclariment important».

L’alcalde va voler deixar clar que l’Ajuntament no fa inspeccions tècniques d’edificis (ITE). Va recordar que l’any 2007 l’Ajuntament de Manresa va aprovar una ordenança pionera al país per requerir les ITE als propietaris d’edificis. «No les fem ni les encarreguem externament. És responsabilitat del propietari».

Va afegir que «en cas d’incompliment les podem fer subsidiàriament». Va voler que «quedi molt clar que les inspeccions tècniques d’edificis (ITE) les encarreguen i les paguen els propietaris».

Derogació

Manresa es va dotar el 2007 d’una ordenança pionera a Catalunya per regular les inspeccions tècniques als edificis (ITE), tenint en compte que en alguns sectors de la ciutat té un parc molt envellit i que li calia una eina d’aquest tipus. El mes de juny de l’any 2018 aquesta ordenança ja és història.

Per unanimitat de les forces polítiques, el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar la seva derogació a favor d’un decret del 2015 de la Generalitat per executar aquesta tasca (decret que va substituir-ne un altre del 2010 que va resultar poc eficient).

A partir d’aquell moment l’Agència d’Habitatge de Catalunya va passar a regular les ITE a Manresa. El republicà Marc Aloy, en aquell moment regidor d’Urbanisme, va explicar que, des del 2007 s’havien fet un 48% del total dels 6.000 requeriments d’inspecció tècnica que s’haurien d’haver realitzat, de manera que en quedaven pendents 3.165, dels quals ja se n’encarregava la Generalitat.

El regidor socialista Joaquim Garcia, que havia estat responsable d’Urbanisme, va mostrar preocupació per les pèrdues que podia implicar el canvi.

L’ordenança de Manresa va tenir un caràcter pioner i exemplaritzant. Com a resultat, el grau de compliment de l’obligació de realitzar les inspeccions era molt superior a Manresa que al conjunt del país. En concret, el desembre del 2014, segons dades de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, el compliment del decret de la Generalitat de 2010 no arribava al 7% al conjunt del país, mentre que el compliment de l’ordenança municipal a Manresa, en el període comprès entre el 2007 i el 2014 era del 71%. Els informes d’inspecció s’havien d’elaborar i presentar a través d’una eina telemàtica, que permetia que les bases de dades siguin compartibles entre Generalitat i Ajuntament.

