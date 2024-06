L’expresident Jordi Pujol assistirà divendres a un acte de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa

L’expresident Jordi Pujol serà un dels assistents a la taula rodona que tindrà lloc aquest divendres al migdia en la segona jornada de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Manresa.

Demà al matí arrencarà la 6a edició a la capital del Bages de la universitat, que durarà fins dissabte i que enguany té com a seu principal dels actes l’auditori de la Plana de l’Om, que relleva l'aula magna de l'Institut Lluís de Peguera per un tema de climatització. El tema central de l'UCE és La demografia que ens espera, centrada en els canvis demogràfics i en les migracions.

Segons informació dels organitzadors, Pujol seguirà la taula rodona de divendres a les 12 del migdia, que, amb l’enunciat La immigració: càrrega o oportunitat?, aplegarà Guillem López i Casasnovas, catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra; Peio Sànchez, rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona i responsable de l’Hospital de Campanya Santa Anna; i Jacint Soler i Matutes, director de Relacions Internacionals de Pimec i professor d’Economia i Comerç a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moderarà l'acte Marc Marcè i Casaponsa, director de Regió7.

La primera jornada

Demà, la primera jornada arrencarà a les 9 del matí amb la inauguració, a càrrec de Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa; Joan Vila i Marta, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament; Jordi Casassas i Ymbert, president de l'UCE i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i Josep Maria Sala i Rovira, president de Gest! Seguidament, Joan Ramon Resina i Bertran, professor de literatura comparada a la Stanford University, parlarà de Té límits el discurs sobre la immigració? També es parlarà d'Immigració i pervivència de la llengua i la identitat, per Xavier Besalú i Costa, professor de Pedagogia a la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; i A què estem disposats a renunciar? El problema de la democràcia, per Josep Maria Vilajosana i Rubio, catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra i president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, IEC.

Cloenda amb teatre

A la tarda, després de tractar Onades migratòries i integració, per Jordi Bayona i Carrasco, professor a la Universitat de Barcelona i investigador al Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB; És possible la integració en societats multiconfessionals?, per Carles Armengol i Siscares, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; i la taula rodona Escriure entre dos mons, per Vicenç Villatoro i Lamolla, escriptor; Corina Oproae, poetessa i traductora, i Marina Porras i Martí, crítica literària i professora de Literatura a la Universitat Pompeu Fabra, la jornada finalitzarà amb teatre amb el muntatge Guimerà. Dones, passió i poder, dirigit per Valeri Laguna i Francesc Parcerisa, i produït per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, amb el suport tècnic del Taller d’Assaig Teatre de Vilafranca i l’Associació Cultural Recreativa de Fals, que inclourà una introducció a Àngel Guimerà a càrrec de Neus Oliveras i Samitier, filòloga. Serà a les 8 del vespre al Teatre Conservatori.

El programa, que es pot consultar íntegrament a la web de l'UCE, consta de tres blocs i les inscripcions es poden realitzar per a tots tres, o de forma separada per a cadascun d’ells. El mitjà per fer-les és a través de la web del teatre Kursaal, en aquest enllaç.