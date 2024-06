Fuig d'un control, s'accidenta contra dos contenidors, fuig a peu i agredeix els agents que el detenen a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dimarts un manresà de 22 anys per agredir els agents que el perseguien després de saltar-se un control, segons fonts del cos policial. Concretament, la policia feia un control a la plaça Espanya de Manresa a 2/4 de 5 d'aquest dimarts quan un jove que conduïa un turisme va fer cas omís dels senyals dels agents integrants del control.

El conductor va saltar-se l'operatiu, per la qual cosa, la Policia Local va començar a seguir-lo. És en aquest moment quan el jove va xocar contra un vehicle estacionat al Carrer Ginjoler. L'infractor no va aturar-se i, uns metres més endavant, va acabar col·lidint contra uns contenidors de brossa al Carrer Lleida d'on fuig a peu.

Uns metres més endavant, al carrer Numància, la policia l'intercepta i el jove respon agredint els agents. Per aquest motiu, acaba sent detingut. En realitzar les proves pertinents pels diversos accidents dona negatiu en alcohol i positiu penal en substàncies estupefaents, segons fonts policials. Per aquest motiu, s'obren diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i atemptat als agents de l'autoritat.