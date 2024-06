La Fundació Althaia de Manresa ha format 331 especialistes en 25 anys

«No som ni un hospital petit, ni tampoc un mega hospital». Aquest és l’avantatge amb el qual juga l’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia per atraure residents que es formin a Manresa amb la idea que alguns d’ells s’acabin quedant i no caiguin en la temptació de voler anar a l’àrea metropolitana o al seu entorn, a centres assistencials més grans.

«No som molt grans, i això ens fa més pròxims», diu Santisteve. La integració dels residents a l’equip de professionals és més fàcil i un dels factors que més puntuen quan fan l’avaluació. Santisteve continua: «No som tan grans com perquè se sentin una formigueta, però tampoc no som tan petits com per no tenir un volum assistencial important i casos complexos per poder garantir una formació de qualitat». Això, sumat a «un entorn que et pot donar una bona qualitat de vida», és el que Althaia ofereix a potencials residents.

Els darrers anys s’hi ha afegit un factor que ajuda: la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i la unitat docent de Manresa. «Fa que et coneguin de primera mà. Què ens faltaria?. Començar Medecina des de primer», diu. Actualment, primer i segon es fa a Vic, i a partir de tercer, entre Vic i Manresa. Així i tot, «hem de tocar de peus a terra. La majoria de la població de Catalunya viu a l’àrea metropolitana. No pensen que aquí hi ha un hospital d’aguts amb 400 llits, on fem cirurgia robòtica, 16 especialitats acreditades, una qualitat assistencial molt bona i un volum i una complexitat que no té res a envejar a hospitals dels vallesos».

Aquest juny 34 residents s’han incorporat a Althaia.