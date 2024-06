Manresa guanya una tercera brigada de barri, aquesta vegada a la Font dels Capellans

La tercera brigada de barri s’ha posat en marxa a la Font dels Capellans de Manresa. Es tracta d’un projecte que permet donar feina a persones del barri que es troben en situació d’atur, així com formació en manteniment polivalent de l’espai públic, ja que es duen a terme tasques de reparacions, arranjaments i pintura, entre altres.

Avui al matí, el regidor d’Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto Orozco, i la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero, han fet una visita a la nova brigada acompanyats de representants de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font dels Capellans.

Tal com han detallat els regidors, el projecte es va iniciar el 2022 al barri del Xup i l’any passat va tenir continuïtat a la Balconada, en dues experiències que han estat valorades de manera molt positiva. A la Font dels Capellans, la brigada està formada per quatre persones que, durant sis mesos, portaran a terme accions de millora i rehabilitació, supervisades per un monitor que també ha estat contractat expressament per aquesta acció.

Treballs de la brigada de barri de la Font dels Capellans / AJM

Les tasques de la brigada

Entre les tasques que tindran encomanades hi ha la reparació de trams de vorera, arranjaments en edificis públics i reparació i instal·lació de mobiliari urbà, com per exemple bancs o papereres. La brigada actuarà, sobretot, en les zones més concorregudes del barri, com ara els voltants de l’escola La Font, de la sala polivalent i del carrer Fra Jacint Coma i Galí.

El projecte de la brigada de barri està liderat per l’Ajuntament de Manresa i es porta a terme a través de ProManresa, de manera coordinada amb l’associació de veïns i veïnes i amb el personal tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari. Està subvencionat per la Diputació de Barcelona.