L’oposició creu que el tripartit no ha afrontat problemes de fons a Manresa

Mentre que l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem va fer balanç del seu primer any de coalició al capdavant de l’Ajuntament de Manresa destacant la posta en marxa de projectes transformadors, els grups d’oposició Junts, Fem i Front Nacional s’han mostrat decebuts perquè consideren que no s’han afrontat els problemes de fons que afecten la ciutat.

Junts per Manresa

El president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, ha assegurat que el balanç que fa el seu partit és que «constatem que estem pitjor ara que fa un any, tant des del punt de vista social com econòmic».

Bacardit s’ha demanat quins indicadors més cal fer públics perquè quedi ben palès la pèrdua de posicions de Manresa. Considera que «negar la realitat l’únic que fa és dificultar i endarrerir el cop de timó que Manresa necessita».

Bacardit ha assegurat que el que ha vist el darrer any ha estat «un govern a la defensiva, a remolc de l’oposició i de la realitat. Un govern que no lidera, que actua tard i no entén la cultura democràtica del pacte i el diàleg».

Per al president del grup de Junts, la ciutat no es mereix «un alcalde que està permanentment renyant la ciutadania i l’oposició, exponent d’un govern amb dèficits democràtics importants».

Per a Bacardit, «que es passin el dia ressaltant la unitat i la cohesió és un símptoma evident que es tracta d’un govern Frankenstein». Des del seu punt de vista prova d’això és com els partits «es van passant la llufa de les contribucions especials que han de pagar els veïns del carrer Guimerà. Això que les contribucions primer són il·legals i després no, però s’apliquen en un percentatge inferior gràcies a ells en un govern cohesionat de veritat no seria admissible».

Bacardit diu que ha vist formacions «amb una gesticulació permanent per justificar la seva presencia al govern» i que necessiten d’aquesta gesticulació perquè, per posar un altre exemple, el lloc triat per fer el balanç del primer any de govern ha estat davant el Museu del Barroc «quan dos dels tres membres del tripartit han criticat per activa i per passiva aquesta actuació». Segons Bacardit, és una prova clara que PSC i Impulsem primer criticaven per marcar perfil i, un cop al govern, «accepten la subjugació. Això és el que volia Esquerra, socis petits que claudiquin. Nosaltres creiem que es pot actuar d’una altra forma».

Bacardit ha afirmat que «Junts seguirà aportant iniciatives positives, tot i que el govern no entengui el nostre rol d’oposició i li molesti. Ho demostren en la forma com responen les preguntes, com renyen permanentment, com volen dirigir la nostra feina. Els molesta que alguna cosa escapi al seu control ideològic i comunicatiu».

Tot plegat conforma, segons la seva opinió, un tarannà d’estar «més preocupat per la imatge, pel control i per la fotografia que per governar».

Fem Manresa

La portaveu del grup municipal de Fem Manresa, Roser Alegre, afirma que «per desgràcia, no podem estar satisfetes del primer any de mandat del govern, ni del balanç que en fan ells. La nostra visió és radicalment oposada a la seva. I és que mentre la vida de manresanes i manresans no para d’empitjorar, amb cada cop més dificultats per accedir a un habitatge digne, sense poder cobrir les necessitats del dia a dia, continuant amb una mobilitat indigna especialment d’una capital de comarca, el govern se segueix centrant en grans projectes. Projectes als quals hi aboquen milionades, però que no impacten positivament en la vida de la gent».

Fem no pot compartir que en prosperitat destaquin la Fàbrica Nova, el Parc Tecnològic o les obres del polígon del Pont Nou. I es demana «què estan fent ara per millorar la feina de les manresanes?». No entén que en qualitat de vida destaquin en primer lloc el reforç de la policia local, el museu del barroc o l’arxiu comarcal, perquè «en cap cas aquestes polítiques afecten de forma directa a la vida de les manresanes, i ens sembla casi insultant que en facin gala d’aquesta manera».

Consideren que la situació és preocupant, perquè, lluny d’abordar els problemes del dia a dia de manresans i manresanes, «continuen amb les polítiques de façana. I treure pit d’això, obviant els problemes quotidians dels nostres veïns i veïnes, només propicia que la dreta els instrumentalitzi per assenyalar falsos culpables mentre va calant el seu discurs, que només beneficia als que ja tenen la vida solucionada.

Des del punt de vista del grup municipal de Fem Manresa, a la ciutat governa un tripartit «que va virant cada cop més a la dreta, que no ofereix cap alternativa a les polítiques que ens han portat fins on som».

Així que «el que esperaríem d’aquest govern, amb una majoria que es diu d’esquerres, és que fes polítiques per garantir els drets de tots els manresans i manresanes, no per anar posant tics a una llista d’accions allunyades de la vida quotidiana de la gent».

Front Nacional

El president del grup municipal del Front Nacional, Sergi Perramon, considera que «el govern està actuant tard i acomplexadament a l’hora d’afrontar la difícil situació en àmbits com l’empobriment de la ciutat, l’impacte de la immigració i la preservació de la catalanitat, que deixa tocada la cohesió social».

Afirma que això sumat a «la crisi d’ordre públic que pateix el país i la metropolització que està experimentant en matèria delictiva la regió central provoca que la pilota es faci més gran i el problema sigui més difícil de resoldre si no es va al fons de l’assumpte».

Com a membre de l’oposició, el Front Nacional valora el primer any de govern conjunt d’ERC. PSC i Impulsem amb una visió crítica però constructiva.

Perramon afirma que quan el juny de l’any passat va prendre possessió del càrrec de regidor municipal en el seu discurs va anunciar que el seu grup municipal faria una oposició responsable, que implica intrínsecament defensar els interessos dels manresans i de Manresa.

Creu que ho estan aconseguint fiscalitzant l’acció de govern i mostrant-se crítics en aquells aspectes que consideren que no són prioritaris ni beneficiosos per a la ciutat, però també donant un vot de confiança en aquells projectes de ciutat que són bons i d’altres que han estat heretats com a projectes importants iniciats per governs anteriors.

Assegura que continuaran fent una oposició constructiva, treballant sobretot «per resoldre les preocupacions més emergents dels manresans i manresanes, com la seguretat, la predominança de la llengua pròpia del país i la generació de riquesa en comptes de polítiques assistencialistes que cronifiquen la pobresa».

El Front Nacional espera que les polítiques tan transformadores que ERC, PSC i Impulsem asseguren que practiquen «serveixin per millorar, no perquè no puguem reconèixer Manresa». I afegeix que «la nostra ciutat ha d’avançar, però ha de recuperar l’essencial i el que l’ha definit sempre. Necessitem polítiques que vagin del que és més petit al més gran».

Perramon afirma que continuaran fent «una política ferma en el contingut però amable en la forma».

Assegura que s’estan complint punts del seu programa i posant sobre la taula del plenari temes que «si no fos per la nostra acció haurien quedat entre les parets de les cases dels manresans».

També destaca que han trobat un govern «disposat a parlar amb nosaltres. I, malgrat tenir punts molt allunyats d’origen, hem pogut trobar punts en comú que han fructificat en mocions presentades pel nostre grup que han pogut estar aprovades per una gran part dels partits del Consistori».

