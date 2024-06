Festes de la carretera Santpedor de Manresa amb tribut a Queen

Les festes de Sant Pere del barri manresà de la Carretera de Santpedor començaran divendres amb una caminada guiada per la Sèquia amagada, amb sortida a 2/4 de 10 del matí des de Can Font. Mitja hora més tard es podrà fer a Can Font chi-kung terapèutic, a càrrec de Fèlix Garcia.

A les 5 de la tarda, petanca, jocs infantils amb Tomeu Festa! i berenar amb coca i xocolata. I a 2/4 de 8 de la tarda, exhibició de ball amb Zuckos Company a càrrec de Carla i Nadine Romero. A les 8 hi actuarà el Casal Cultural Dansaires Manresans.

El plat fort serà l'actuació del grup de tribut a la banda Queen Bulsara, a 2/4 de 10 de la nit, a can Font. Abans es podrà participar en una cata de vinos del Pla de Bages, al Centre de l'Aigua de Can Font.

La programació de dissabte començarà a les 11 del matí amb un tast d'aigua pensat per a nens, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. A les 12 actuarà el Màgic Pol. I a la tarda concurs i tast de pizzes seguit de festa infantil amb Tumàcat Music Show seguit de taller de sardanes i actuació de l'orquestra Ciutat de Granollers,

Organitzat per Manresa Capital de la Sardana 2024.

La música continuarà amb concert amb Bluebell Duet, dels manresans Èric Sans i Laura Poulain, seguit de l'espectacle Remember Music Show, a partir de les 10 de la nit amb entrada gratuïta per escoltar música dels anys 60-70-80-90.

La missa de la festivitat serà a les 8 de la tarda a l'església de Sant Pere Apòstol oficiada pel parroc Ramon Donada. I la missa de cloenda se celebrarà diumenge a les 12 del migdia. En acabar actuarà la coral La Pau dirigida per Pep Torras. El piscolabis final de festes serà al local parroquial. El darrer dia de les festes, el diumenge, a les 11 es podrà visitar amb guia de forma gratuïta el Museu de Geologia Valentí Masachs.