L'Ajuntament de Manresa homenatja Carmen Tejero Martos pel seu centenari

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha visitat avui Carmen Tejero Martos per felicitar-la pel seu centenari i li ha lliurat un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament. La visita ha tingut lloc al carrer Major, on resideix. L’homenatjada ha estat acompanyada per familiars que no s’han volgut perdre aquesta celebració tan especial.

Carmen Tejero Martos va néixer a Marinaleda (Sevilla) el 27 de juny de 1924. Va arribar a Manresa el 1969, ara fa 55 anys. Té una germana, 9 fills, 22 nets, 20 besnets i rebesnet. De jove va treballar al camp, a Manresa va fer feines de neteja i va cuidar la família. Entre les seves aficions destaca les caminades, les flors, la pintura de testos i fer postres.