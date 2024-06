Manresa utilitza la ciència ciutadana per millorar la vida de persones grans

Un projecte liderat per Sant Andreu Salut i UManresa ha involucrat ciutadans, institucions locals i investigadors per identificar i proposar solucions als reptes de l’envelliment en entorns rurals.

El projecte «Bages Ciència Ciutadana: un abordatge participatiu per fer front als reptes de l’envelliment en l’entorn rural» ha arribat a la fase de primeres conclusions després de gairebé un any de treball col·laboratiu amb la participació activa de prop d’un centenar de persones.

El resultat final del projecte inclou tot un seguit de recomanacions per afrontar els principals reptes que ha d’afrontar la població rural envellida. Entre aquestes recomanacions destaquen accions per enfortir la vida comunitària i les relacions intergeneracionals, la promoció de l’autonomia i el foment de programes formatius per promoure l’aprenentatge continu. Així mateix s’hi suggereix la necessitat d’abordar la perspectiva de gènere i de reconèixer les tasques de la cura.

Impulsat per UManresa - Fundació Universitària del Bages i la Fundació Sant Andreu Salut, el projecte ha comptat amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, així com amb el suport del servei d’Inclusió Social i Convivència del Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de Cardona, Navàs i Callús.

Procediment científic

L’objectiu principal del projecte ha estat involucrar la ciutadania en un procés científic per observar, identificar i analitzar els reptes associats a l’envelliment en entorns rurals. A partir d’aquesta anàlisi s’han fet propostes de solucions per millorar la qualitat de vida de les persones grans al Bages.

El projecte s’ha desenvolupat en tres fases. La primera va ser una fase d’escolta, que va començar amb la projecció de la pel·lícula «Derzu Uzala» en el marc del Festival de Cinema Social CLAM, per sensibilitzar i visualitzar els problemes socials associats a l’envelliment en entorns rurals. Es van identificar reptes en àrees com els serveis socials i de salut, el benestar emocional, la vulnerabilitat, la vida social i familiar, l’economia, l’oci, el gènere i la formació. En aquesta fase hi van participar unes 22 persones.

La segona fase, la d’experimentació, va dedicar-se a definir i seleccionar les dimensions de les cures i el relleu generacional com a àrees clau a treballar. Amb la participació de 60 persones dels municipis de Cardona i Navàs, es van cocrear possibles solucions per abordar aquests reptes, amb un enfocament especial en les subdimensions de gènere, recursos, infraestructures, relleu d’entitats i ús/accés a l’espai públic.

El procés de ciència ciutadana ha culminat amb dues activitats de divulgació que s’han dut a terme a Callús i a Manresa la darrera setmana de juny. En el cas de Callús, se’n va fer divulgació al mercat municipal de Callús i en el de Manresa es van presentar els resultats del projecte a membres de diferents institucions de la comarca en l'acte a la sala gòtica de Sant Andreu Salut.

Més divulgació i propostes per a les institucions

A banda d’aquests dos actes, la divulgació del projecte es farà a través d’un document que s’ha publicat amb els resultats obtinguts i les recomanacions per a l’abordatge de l’envelliment en entorns rurals.

L’objectiu és que aquest document es tingui en compte en la definició de polítiques públiques i projectes de recerca. També es durà a terme una exposició itinerant per diversos espais de la comarca amb el resum i els resultats del projecte.

El projecte ha estat acompanyat per un equip d’investigadors de la Fundació Sant Andreu Salut i UManresa, amb la participació de Silvia Graell, Cristina Plaza, Dolors Fitó, Míriam Fuertes Garrido, Jullieth Suárez Guevara, Maria Lluïsa Sort Garcia, Elena Medarde, Marc Selgas Cors i Marc Bernadich Màrquez. La participació d’UManresa en aquest projecte s’emmarca dins de les accions del Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació.

Més ciència ciutadana a partir del curs que ve

El projecte Bages Ciència Ciutadana tindrà continuïtat durant el curs 2024 – 2025. Tornarà a arrencar coincidint amb el Festival de Cinema Social CLAM i reprendrà l’anàlisi i les propostes per millorar la qualitat de vida de les persones grans a la comarca del Bages.