La Universitat Catalana d'Estiu a Manresa arrenca amb una conferència implacable amb el bonisme vers la immigració

"Les propostes condescendents comencen a estar en crisi", "La possibilitat d'una extinció cultural i lingüística no és cap distopia, ja s'ha produït abans", "La manca de voluntat per regular dona ales al totalitarisme". Són algunes de les afirmacions que ha fet, aquest dijous al matí, Joan Ramon Resina, professor de Literatura Comparada a la Stanford University dels Estats Units i expert en nacionalisme, en la conferència d'obertura de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa, subseu de l'UCE que se celebra fa més de 50 anys a Prada de Conflent.

Amb, de moment, un centenar de persones inscrites en cadascuna de les tres jornades, i amb l'auditori de la Plana de l'Om com a seu, ha començat la sisena edició de l'UCE. Ho ha fet amb un discurs provocatiu que no ha deixat indiferents els assistents i que ha alertat amb contundència que el bonisme vers un tema de la profunditat i de la importància com el de la immigració només porta a dos camins: a donar ales a l'extrema dreta i a la desaparició de la cultura que acull.

Un "desafiament de primer ordre"

L'acte ha arrencat amb la inauguració, a la qual no ha pogut ser present per temes personals Jordi Casassas i Ymbert, president de l'UCE. Ha llegit el seu discurs davant d'una sala de la Plana que ja feia patxoca, Josep Oliveras i Samitier, vicepresident de l'UCE Manresa. En el seu escrit, Casassas ha destacat "la densitat, coherència i nivell" del programa d'enguany, que té com a temàtica La demografia que ens espera, un "desafiament de primer ordre" que, ha dit, l'UCE ha volgut tractar "sense populismes i sense defugir les lectures més punyents".

Josep Maria Sala, president de l'Associació de professionals sènior al servei del territori Gest!, primers impulsors i coorganitzadors de l'UCE al costat de l'Ajuntament, ha insistit que el tema de la immigració "és un fet global i com a tal s'ha de tractar".

Per part seva, l'alcalde Marc Aloy, que ha afirmat que "per a Manresa és un luxe ser una seu de l'UCE", també ha ponderat "l'esplèndid programa" i "l'encert de l'elecció de la temàtica". Ha definit els fluxos migratoris, que ha remarcat que són inherents a la humanitat, com "un fenomen complex", i ha recordat les dues darreres onades migratòries viscudes a Catalunya; entre els anys 50 i 70 i la de les darreres dècades. Ha admès que "tenim poques eines per gestionar-ho perquè cap de les polítiques migratòries depèn dels Ajuntaments".

Oliveras ha fet la presentació de Resina, del qual n'ha repassat la "trajectòria brillantíssima". Llicenciat i doctorat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, màster en Literatura Comparada per la Universitat de Berkeley, i doctorat en la mateixa disciplina per la Universitat de Stanford, el català, establert a Califòrnia, "ha passat com a professor per algunes de les universitats més prestigioses del món". També ha parlat del seu interès per l'estudi nacionalisme català des de punt de vista del discurs que ha anat generant, i de les col·laboracions com a analista polític en diversos mitjans.

Joan Ramon Resina ha pronunciat la lliçó magistral de l'UCE / Oscar Bayona

"La immersió ha fracassat"

L'intel·lectual, que feia set anys que no visitava Catalunya a l'estiu, ha arrencat el seu discurs -amb l'enunciat Té límits el discurs sobre la immigració?- amb l'afirmació que "no soc addicte a les teories de la conspiració". Dit això, ha parlat de la tendència a creure que les coses que no es volen veure no existeixen. Ha comentat que hi ha una explicació ideològica i psicològica i fins i tot una publicació sobre això en la prestigiosa revista Nature d'un teòric segons el qual "ens adonem dels canvis petits, però ens costa molt més adonar-nos de les coses grosses". N'ha culpat, en part, els mitjans de comunicació que, al seu entendre, "només parlen d'incidents puntuals" lligats al tema de la immigració. "El canvi demogràfic no és notícia", ha reblat.

A partir d'aquí, ha anat repassant les teories que han anat sorgint amb els anys a partir de diferents veus sobre la immigració. Centrat en el cas de Catalunya, ha afirmat que "la immersió ha fracassat" i ha recordat fenòmens com el de Tabàrnia quan el país ha intentat alçar la veu. "L'anticatalanisme cobreix tot l'espectre ideològic", ha assegurat.

Ha posat l'accent en el fet que, mentre països com Alemanya o regions com Sillicon Valley, als Estats Units, acullen una immigració formada per professionals qualificats i també per treballadors de base, en el cas de Catalunya el que hi arriba, majoritàriament, són persones amb poca formació, la qual cosa repercuteix en els salaris, que baixen, i en l'atur, que puja.

Segons ell, basant-se en diferents precedents històrics, "confiar en l'homogeneïtzació" de la societat que rep i la que arriba "és ingenu i utòpic".

L'estudiós ha preferit acabar la seva lliçó magistral, farcida de citacions, sense posar damunt la taula cap solució concreta al repte de la immigració. Se li ha entès tot, s'ha de dir.

Pujol, Guimerà, Clavé i el barroc

L'UCE, que demà tindrà entre els assistents a la taula rodona de les 12 del migdia, l'expresident Jordi Pujol, inclou en el programa la commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà i els 150 anys de la mort d'Anselm Clavé, així com una visita al Museu del Barroc de Catalunya.

A la web de l'UCE es pot consultar el programa i escoltar els actes que ja s'han celebrat.

