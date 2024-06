Aigües de Manresa toca sostre en volum pressupostari i d’inversió

El pressupost d’Aigües de Manresa per l’any 2024 és de 38,9 milions euros, amb 15,7 milions d’euros d’inversió. Totes dues són xifres que no havia assolit abans l’empresa pública de gestió del cicle de l’aigua.

L’empresa ha augmentat el seu volum econòmic al llarg dels darrers tres anys. Ha passat dels 26,3 milions d’euros de pressupost de l’any 2021 als ja esmentats 38,9 milions.

Percentualment, aquests 12,5 milions d’euros de creixement suposa un augment de gairebé el 50%, concretament un 47%.

L’augment de la capacitat econòmica de l’empresa va en sintonia amb la magnitud dels reptes que ha d’entomar.

Aquests 38.879.199 euros provindran principalment dels ingressos propis que obté l’organització portant a terme les seves activitats i que percep a canvi de la prestació de serveis, concretament la previsió és que s’obtinguin ingressos d’explotació per valor de 26.997.160 euros.

L’empresa va presentar un projecte per a la Digitalització del Cicle de l’Aigua, en el marc dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE), amb un cost d’execució d’obra subvencionable de 8.224.897 euros i una subvenció de 6.028.017 euros.

L'evolució dels números de la companyia / REGIÓ7

Enguany es preveu executar obres per import de 3.622.435 euros de les quals 2.520.305 euros es cobreixen en fons PERTE i la resta mitjançant l’aportació de fons propis.

També s’efectuaran inversions als municipis per un import de 2.800.552 euros subvencionades amb fons provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 1.158.294 euros per obres subvencionades en fons Next Generation.

El total de les subvencions per aquestes obres és de 7.013.339 euros.

L’import restant provindrà de la disposició actual de tresoreria per import de 2.640.765 euros, i de l’obtenció de nou finançament en les entitats de crèdit per un import de 2.227.936 euros, equivalent a les mateixes obligacions de retorn de capital del període, fet que suposa que l’endeutament financer no incrementi.

Aquest pressupost s’ha incrementat respecte als últims anys. L’any 2023 va ser de 35.310.140 euros, mentre que el 2022 va ser de 29.641.378 euros i el 2021 de 26.340.093 euros.

Les despeses d’explotació sumen un total de 30.632.595 euros, aquest import reflecteix les despeses necessàries perquè l’entitat porti a terme les seves activitats, tals com el pagament dels subministraments energètics, la compra de reactius o el pagament dels costos laborals, entre d’altres. Una part d’aquests costos es destinen a les inversions, per la qual cosa les despeses netes d’explotació són de 23.158.876 euros.

A més d’aquests imports, Aigües de Manresa té compromisos financers de retorn de capital per import de 2.227.936 euros, com s’ha dit.

Es tracta de la xifra més gran dels darrers anys, ja que l’any passat i l’anterior, el 2023 i el 2024, es van retornar als bancs quantitats d’uns 1,7 milions i l’any 2021 encara va ser més baixa, 980.345 euros.

Els resultats econòmics del 2023 mostren un resultat abans d’impostos de 462.632 euros que es reinvertiran en millorar les infraestructures i assegurar la qualitat del servei.

El gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, i l’alcalde Marc Aloy amb la memòria del 2023 / Francesc Galindo

Innovació davant el desafiament climàtic

Aigües Manresa va presentar ahir la seva memòria anual de 2023, destacant les principals activitats, fites i resultats econòmics de l’any passat. Un any que va comportar reptes importants, amb una sequera persistent i canvis en la normativa.

El gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, va voler contraposar a aquest fet a les oportunitats que s’obrien per apostar per la circularitat, l’autosuficiència energètica i la digitalització.

De la mà de l’alcalde de Manresa i president d’Aigües de Manresa, Marc Aloy, i del gerent, Antoni Ventura, es van posar en valor les actuacions més destacades d’aquest darrer any, entre les quals les actuacions que s’han portat a terme per fer front a la greu sequera que està vivint el país: la producció d’aigua regenerada, les campanyes de cerca de fuites o la reducció de pressions a la xarxa. També s’ha destacat l’avançament en termes d’energia, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents equipaments.

Una de les fites més destacades també va ser la concessió de 6 milions d’euros provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests fons van destinats al projecte «Sostenibilitat en el Cicle de l’Aigua. Un projecte de digitalització i transformació del territori», que es va situar entre els 30 seleccionats a nivell estatal i va ser el millor puntuat de Catalunya.

Aquest projecte, que s’ha començat a executar el 2024, s’ha plantejat com la palanca necessària per a impulsar la transformació digital de l’empresa i el sector de l’aigua.

Imatge de la Junta General d’Aigües de Manresa celebrada ahir als Dipòsits Vells / Francesc Galindo

Després de la junta general d’Aigües de Manresa, celebrada als Dipòsits Vells, l’alcalde Marc Aloy va explicar que a banda d’aprovar els comptes anuals s’havien tractat aspectes que havien marcat molt l’any 2023.

El primer ha estat la sequera persistent de 36 mesos «que ens ha posat les coses molt difícils i que no ha estat un problema de la ciutat i de l’àmbit d’Aigües de Manresa sinó de país».

Però que també ha tingut efectes palpables en el dia a dia. Ha reconegut l’esforç realitzat per la ciutadania, que s’ha plasmat en una reducció en el consum d’aigua «molt important».

Un altre ha estat la modificació dels estatuts perquè l’empresa pogués realitzar tasques energètiques que han permès la instal·lació de sistemes de plaques fotovoltaiques en equipaments de l’àmbit de la companyia per tal de reduir la factura energètica. «Seguirem fent instal·lacions i ja notem una reducció important en els consums que es trasllada a la despesa econòmica i, també, a la reducció d’emissions a l’atmosfera».

L’alcalde va destacar també el projecte per fer servir l’escalfor que generen les aigües residuals del torrent de Sant Ignasi per escalfar les piscines municipals.

"Una oportunitat que no podem deixar passar"

Per la seva part, el gerent Antoni Ventura va explicar que s’havia posat al dia al conjunt dels accionistes de com avança la materialització de l’ajuda de 6 milions a Aigües de Manresa per millorar l’eficiència del cicle de l’aigua, des del moment de la captació fins al seu retorn al medi. Són diners que provenen dels fons europeus Next Generation.

Ventura va valorar que la situació de sequera havia fet que l’Administració dirigís molts fons a millorar l’eficiència de la xarxa i, a banda de la Unió Europea, tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com la Diputació estan destinant recursos per millorar l’eficiència de les xarxes a base de digitalització i instal·lació de comptadors electrònics. «S’està posant a prova la nostra capacitat d’execució perquè coincideixen moltes iniciatives al mateix temps. Però és una oportunitat que no podem deixar passar perquè difícilment es tornarà a repetir», va dir.

Subscriu-te per seguir llegint