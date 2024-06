Estudiants d’Infermeria s’impliquen en recerques reals d’Althaia i d’UManresa

Els estudis de Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa han ofert per primera vegada durant aquest curs 2023-2024 la possibilitat que els Treballs de Final de Grau (TFG) dels estudiants es vinculessin a projectes reals de recerca desenvolupats tant per Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa com per la pròpia Universitat.

El treball dels estudiants, que ha estat tutoritzat pels investigadors dels projectes, s’ha fet d’acord amb les necessitats de cada recerca. Per això, han estat els equips investigadors els qui han marcat les pautes i activitats a desenvolupar.

Així doncs, alguns alumnes han participat en la redacció dels projectes inicials de recerca, d’altres han dissenyat i creat eines per a la recollida de dades i, finalment, un grup d’alumnes han elaborat revisions bibliogràfiques. Tots ells han hagut de seguir les mateixes pautes i terminis que la resta d’estudiants que no s’han acollit a aquesta possibilitat. En el seu cas, però, el seu nom podrà constar com a col·laboradors en la divulgació científica que es faci dels projectes de recerca un cop hagin acabat.

Cinc àmbits

La col·laboració amb Althaia ha permès fer recerca en un treball sobre la prevenció de clivelles durant el puerperi hospitalari. El treball, realitzat per Gemma Mayoral Camprubí sota la supervisió de la investigadora Francesca Aguirre, ha consistit a avaluar l’impacte i l’eficàcia de la intervenció per a la prevenció de clivelles en dones amb lactància materna durant el puerperi hospitalari a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La investigadora Laura Macià Casòliva ha supervisat la col·laboració de l’estudiant Anamaria Mutu en el projecte de recerca “Sentiment de pertinença, percepció de seguretat psicològica i empoderament de les infermeres al llarg de la vida professional”.

Laura Macià ha tutoritzat també, com a investigadora principal, dos TFG més vinculats a dues línies de recerca. És el cas del projecte “Estudi de viabilitat de les cures quinzenals en pacients portadors de catèter central d’inserció perifèrica a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa”, en el qual ha treballat l’estudiant Manuel Jesús Millán; i d’”Efectivitat i complicacions en la freqüència de les cures del catèter central d’inserció perifèrica. Revisió bibliogràfica”, en la qual ha col·laborat l’estudiant Èlia Enfedaque Prat.

Un altre dels treballs de recerca d’Althaia en el qual s’ha implicat l’estudiant Imane El Khrimizi Ez Zhiri ha estat el titulat “Disseny i aplicació d’una escala d’avaluació en simulació per minimitzar els errors de prescripció, dispensació, preparació i administració de fàrmacs per millorar la seguretat del pacient”. En aquest cas, el seguiment del TFG ha anat a càrrec de la investigadora Montserrat Soler Sellarés.

Pel que fa als projectes de recerca que té en marxa UManresa i que han implicat estudiants d’Infermeria a través del seu TFG, un consisteix en una “Revisió bibliogràfica de la formació dels estudiants de grau en Infermeria en genètica i genòmica a les universitats espanyoles”, en el qual hi ha treballat Katerin Ariza Martín amb la supervisió de la investigadora Estel·la Ramírez Baraldés; i l’altre, titulat “La gestió emocional en el benestar, desenvolupament i motivació dels estudiants del grau en Infermeria. Revisió bibliogràfica”, que ha centrat el TFG de Santi Emmanuel Toríbio Candel sota la supervisió de la investigadora Marina Mateu Capell.

Aquesta ha estat la primera vegada que UManresa oferia la possibilitat de vincular el seu TFG a investigacions en curs als estudiants d’Infermeria amb l’objectiu d’implicar-los en una experiència enriquidora que els ha permès aplicar els seus coneixements en un entorn real de recerca.