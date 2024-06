Junts reclama que el govern de Manresa no esperi un any a donar més ràpid llicències d'obres

Junts ha reclamat al govern de Manresa que no esperi un any a implementar millores en la reducció dels temps atorgament de llicències d'obres.

La situació, segons el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, és que "mentre altres ciutats aconsegueixen agilitzar els tràmits per a l'atorgament de llicències d’obres, a Manresa necessitem mesos simplement per a fer un estudi per saber on som".

Junts per Manresa ha recordat que el maig passat va aconseguir, a còpia d'insistir, que ERC, PSC i Impulsem admetessin que el temps mitjà per a l’atorgament de les llicències d’obres majors que se sol·liciten a l’Ajuntament és de fins a 194 dies.

Mesos abans, el febrer, l’Ajuntament havia anunciat un conveni amb els col·legis professionals destinat a agilitzar els tràmits per fer obres a Manresa. Un conveni que estableix un any per a la concreció dels termes de col·laboració entre els col·legis professionals, "i que, per tant, segons declaracions del mateix Ajuntament, no es començaran a veure els fruits fins al cap de l’any, és a dir, fins al febrer del 2025", afirma Bacardit.

Per altra banda, amb la notícia a la mà que el nou govern de Sant Cugat ha aconseguit reduir el temps d’atorgament de 15 mesos a 70 dies en tan sols un any de govern, desfent-se de l’embut de llicències que hi havia - Sant Cugat era una de les ciutats amb una situació més crítica –, el president del Grup Municipal de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, constata que "mentre altres ciutats aborden aquesta problemàtica amb contundència, a Manresa el govern del tripartit necessita mesos, simplement, per fer un estudi que ens porti a trobar una solució".

Gran impacte

Bacardit destaca que a "Sant Cugat s’han reorganitzat processos interns de funcionament, aconseguint una reducció espectacular del temps d’atorgament, mentre que a Manresa signem convenis i protocols -que estan molt bé-, però que no haurien de ser motiu per demorar la posada en funcionament de millores internes".

Segons el líder de Junts, l’impacte que té el temps d’atorgament de llicències sobre l’economia de la ciutat és "fortíssim", ja que està vinculat directament amb l’activitat de construcció i rehabilitació.

"Un Ajuntament que triga més de 6 mesos a atorgar una llicència d’obres està llençant un missatge de desinterès i desídia vers al sector de la construcció, de manera que les constructores i promotores perdin interès per construir i invertir a la ciutat, o escullin altres ciutats més interessants", afirma.

Per a Bacardit, "a Manresa, sembla que això no els preocupa, i s’agafen el temps amb molta tranquil·litat. No solucionar de forma contundent l’elevat temps mitjà per a l’atorgament de les llicències d’obres limita la construcció de nous espais, l’atracció d’empreses, la creació de noves oportunitats i la competitivitat de la nostra ciutat".

Segons el president del grup de Junts, "una vegada més, el tripartit demostra que no té el lideratge per abordar aquesta situació. Han passat ja 4 mesos des de la signatura del protocol, arriba l’estiu, i esperem que les paraules no siguin buides un cop més. Mentre altres ciutats avancen i solucionen el problema, Manresa està estancada en la mateixa situació".