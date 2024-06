El comerç manresà arrenca optimista unes rebaixes cada cop més avançades

Botigues plenes malgrat el xàfec que va caure a mig matí. Així és com es va viure ahir el primer dissabte de rebaixes a la capital del Bages, per bé que alguns comerços ja fa uns dies que es van anticipar seguint la tendència de les grans cadenes. La bona arrencada que està tenint aquesta campanya, amb descomptes generalitzats d’entre el 30 i el 50%, deixa bones sensacions entre els comerciants de la ciutat fins al punt que, si no es torcen les coses, alguns pronostiquen que podria ser una de les millors temporades d’estiu dels últims anys.

El clima que hi ha hagut fins ara explica part de l’èxit de vendes que s’observa. I és que, a diferència del que ha passat en els darrers anys «fins ara ha estat fent el temps que correspon», explica el responsable de La Creadora, David Augé, on fins avui no acabaran de penjar els rètols de «Rebaixes» per bé que ahir ja aplicaven els descomptes. A hores d'ara, «si ja ha fet molta calor, la gent ja s’ha avançat a comprar la roba d’estiu, quan ara com ara encara pots anar amb americana, i alhora pots comprar les bermudes en l’època que toca fer-ho i coincidint amb les rebaixes. Fins fa quinze dies teníem una gran quantitat de bermudes acumulades i en una setmana ja n’hem venut cap al 30%». Sosté que el context climàtic actual «és dels millors dels últims anys tant per les rebaixes com per tota la temporada. Ja ho va ser la primavera, amb vendes fins al final, a diferència de l’hivern», en què el clima no va ser tan ajustat al moment.

«Que no hagi començat a fer calor fins ara ha fet que tothom vagi una mica més tard a comprar els jerseis de màniga curta, o les camises i els pantalons d’estiu...», comenta l’encarregat de la botiga que Señor té al carrer del Born, Pere Torra. Diu que «si fins fa ben poc tothom anava passant amb el que encara té de primavera, ara es podrien accelerar les vendes amb la roba d’estiu en plenes rebaixes». Altres anys «feia dos mesos que ja feia calor i la gent ja havia comprat el que necessitava. Enguany ho vendrem rebaixat però confiem que vendrem més» al ser més econòmic.

A la botiga de sabates Casas, les rebaixes ja van arrencar el 21 de juny, i «fins ara estan sent un èxit, amb una arrencada que està sent de les millors dels últims anys» explicava ahir l’encarregada del negoci, Meriem Hammaoui, i es mostrava optimista de cara al que queda de campanya: «Notem que la gent té més ganes de gastar, i el clima també influeix. Ara que tenim totes les sandàlies exposades, és el que més es ven. Havent plogut, fins ara no feien falta», afegia. A Punt Roma també apliquen descomptes des del 21 de juny «i ens ha anat bé», sosté la seva encarregada, Sara Fernandez. Ahir explicava que enguany s’ha venut bé la roba de primavera, «i ara vindrà la d’estiu, que és el que toca sense que aquest any l’hagin comprada abans». L’únic que li grinyola de les rebaixes és el fet que no hi hagi una data concreta d’inici com abans en el sentit que «pot desorientar el client perquè molta gent no sap si hi ha rebaixes o no i en quins llocs». Diu que «si la gent surt a passejar i es troba que hi ha rebaixes, compra perquè hi ha bones ofertes, però pot ser que ho desconegui i no surti tant», si bé admet que «abans hi havia un boom els tres primers dies i, en canvi, ara les vendes són més repartides. Tot té els seus pros i contres».

Gent comprant a la botiga de sabates Casas, ahir al matí / Òscar Bayona

On ja fa temps que estan de rebaixes és a la cadena de basars Flying Tiger Copenhaguen. Fa dues setmanes «i ens funciona». La seva responsable, Alexandra Bordoy, diu que la primera els va costar més de vendre perquè «la gent encara no està acostumada a tenir les rebaixes tan aviat, però la setmana passada ja es van accelerar les vendes i ens està anant força bé. Sembla que serà una bona campanya», diu. «Ens hi ajuda el fet que només exposem coses ben bé de temporada, i per això el que més estem venent ara són les col·leccions de platja i piscina, que porten tovalloles, jocs d’aigua per als nens, pales, i manualitats...».

Més vendes on-line

En general, els comerciants observen una tendència creixent a les vendes on-line també per rebaixes, si bé és un dels moments en què encara es manté molt viva la compra presencial perquè majoritàriament afecten un tipus de producte que la gent es vol emprovar. A més, «molts clients volen saber la nostra opinió, veure què els podem recomanar..., i tot això, que influeix molt a l’hora de vendre, no ho tenen quan compren on-line. L’avantatge de la venda on-line és més aviat pel client de fora», explica Meriem Hammaoui, de la sabateria Casas.

A La Creadora no fan venda on-line directa però «venem molt a partir del que publiquem a Instagram», explica David Augé, fins al punt que «tinc molts més clients que venen a comprar pel que han vist a les xarxes que pel que han vist a l’aparador». Hi afegeix que «si abans la gent volia tocar el teixit, ara l’important és la imatge».

En un altre context, però en benefici del comerç manresà, Augé reivindica la millora de les comunicacions cap a Barcelona. «Necessitem gent que visqui i compri a Manresa però que treballi a Barcelona perquè tindrà més poder adquisitiu. Dubto que això produís l’efecte contrari i portés gent a comprar a Barcelona perquè aquí tenim una oferta més variada amb petit comerç».