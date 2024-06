Covi Menéndez: «Compro a la botiga per veure el producte i tocar-lo»

Com és que ha vingut de rebaixes a Manresa?

Berga ja hi he comprat, però necessitava algunes coses que allà no les he trobades i aprofitant que és dissabte he baixat amb les amigues a comprar-les aquí i a passar el dia.

Ha comprat a Berga i a Manresa. És assídua a les rebaixes?

Intento aprofitar-les perquè si no són unes compres que hagis fet per caprici, et permeten un bon estalvi.

Vostè no compra per impuls, doncs?

Intento no fer-ho, però això no vol dir que no ho faci alguna vegada. Generalment, compro coses que necessito i d’aquesta manera ja tinc bastant clar què vaig a buscar.

Ho ha vist abans a l’aparador, a les xarxes...?

Com que són coses que necessito, ja sé més o menys a quines botigues tindran els productes del meu estil, i normalment acabo trobant el que busco. El problema de les rebaixes és que els productes es van esgotant, i a vegades és complicat poder trobar la talla que busques.

Per evitar-ho, sol anar de rebaixes bastant al començament?

Potser no ben bé al principi, però bastant aviat perquè saps que com més estona triguis, més problemes tindràs.

Ja no hi ha aquella data d’inici amb aquelles aglomeracions d’abans. Ho troba bé?

I tant! Sobretot per evitar aquelles cues. A més, pel motiu que sigui, si hi ha un únic dia d’arrencada potser no hi pots anar.

Compra mai per Internet?

A vegades sí, però per rebaixes no. M’agrada veure el producte i tocar-lo. Prefereixo anar a comprar presencialment.

Troba correcta la rebaixa de preus que es fa?

Sí, avui he comprat coses que m’han valgut molt la pena. He comprat dos pijames, una bossa, i diverses samarretes... Entre això i el que ja em vaig comprar a Berga, ara ja ho tinc tot. Encara que vegi coses que m’agraden, crec que ja hem fet, o ja serien compres per caprici.