Els veïns de la carretera de Santpedor de Manresa celebren l'èxit de públic en les seves festes

L'Associació de Veïns de la carretera de Santpedor de Manresa ha celebrat amb gran èxit les Festes de Sant Pere, les festes del barri. D'entre els molts esdeveniments programats, on totes les entitats veïnals aporten el seu gra de sorra, l'entitat aposta per oferir concerts de qualitat, com és el cas del concert tribut dels Bulsara Tribute Queen.

La zona del Parc de Can Font va quedar plena de gom a gom, deixant el públic amb ganes de més esdeveniments d'aquest estil. El concert va rebre opinions majoritàriament favorables, amb assistents elogiant tant la qualitat de l'actuació com l'organització. L'èxit d'aquest esdeveniment és una mostra de la dedicació i l'esforç dels voluntaris i voluntàries.

Les festes de Sant Pere no són unes festes de l'associació, sinó que són unes festes del barri que cada any tenen més adeptes a tota la ciutat.

"Veure com es va omplir Can Font ahir i com vàrem cantar a l'uníson ens anima a continuar lluitant!", va comentar una de les organitzadores. L'Associació va mostrar el seu agraïment a totes les persones participants per "la seva implicació, suport i entusiasme".