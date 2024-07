Com evitar l'addicció a les pantalles a l'estiu, tema d'una xerrada de la Fundació Althaia de Manresa

Quins efectes tenen les pantalles en la nostra salut? Per què són tan addictives? Com podem fer-ne un ús saludable? Aquestes i altres qüestions centraran la xerrada que se celebrarà aquest dijous, a les 6 de la tarda, a la sala d’Actes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Anirà a càrrec de Dominica Díez, psicòloga clínica i doctora en Psicologia, experta en pantalles i responsable de la Unitat d’Addiccions Comportamentals de la Fundació Althaia, a més de professora a la UVic-UCC, que conversarà amb Núria Casals, periodista del programa InfoK de l'SX3.

Donar eines per instaurar bons hàbits

La xerrada, oberta a tota la ciutadania, s’adreça especialment a infants i joves i també a adults. L’objectiu és donar eines per instaurar bons hàbits en relació amb l’ús del mòbil i altres dispositius digitals en una època, l’estiu, en què es gaudeix de més temps lliure i d’oci, fet que pot propiciar que es passi més estones davant de les pantalles.

També es donaran orientacions per prevenir la possible addició a les pantalles, així com identificar els signes d’alerta per detectar un ús problemàtic dels dispositius digitals. En aquest sentit, es parlarà del disseny dels videojocs i de les xarxes socials. Per assistir a la xerrada no cal inscripció prèvia.