Manresa ha deixat de ser la ciutat més infidel de l'Estat espanyol

Manresa posseeix el títol honorífic de Molt noble, molt lleial i benèfica ciutat, però els darrers anys la segona d’aquestes atribucions grinyolava com les molles velles d’un matalàs pel fet d’haver estat considerada la població més infidel de l’Estat de forma reiterada pel portal de cites extramatrimonials Ashley Madison.

Ara, les tornes han canviat. La plataforma líder en posar en contacte persones casades diu que l’informe d’enguany que identifica les ciutats que desafien la monogàmia el lidera Girona i Barcelona i Granada escalen en relacions extramatrimonials.

De fet, Manresa ni surt a la llista de les vint primeres, que es completa amb Tarragona, Madrid, Saragossa, Alcobendas, Bilbao, Reus, Marbella, Lleida, València, Salamanca, Sabadell, Jaén, Palma, Lleó, Vigo, Terrassa i Mataró.

El rànquing es calcula amb dades registrades per Ashley Madison en el període comprès entre el 20 de juny de 2023 fins al 22 de setembre de 2023. El nombre de registres i accessos després es pondera en relació a la població de cada població i hi ha un resultat per càpita del qual emana el rànquing.

Christoph Kraemer, responsable d’Ashley Madison a l’Estat espanyol, ha expressat a Regió7 l’estranyesa que els ha causat el resultat de les darreres dades recollides. «Per a la nostra gran sorpresa Manresa se ha quedat fora de la classificació aquest estiu, després d’encapçalar la llista els dos darrers anys».

Christoph Kraemer assegura que per a establir aquesta classificació «mirem sempre el número de noves inscripcions durant els mesos d’estiu i resulta que, tot i que òbviament hem tingut nous membres manresans al llarg de l’any, sembla que hi ha hagut una breu pausa justament durant els mesos d’estiu».

D’altra banda, segons el responsable d’Ashley Madison a l’Estat espanyol, «Catalunya destaca cada cop més com la comunitat més liberal amb, ara, vuit municipis dintre del Top 20 de les ciutats més infidels d’Espanya». Christoph Kraemer es mostra convençut «sense cap dubte que Manresa ha estat pionera y fonamental a l’hora d’establir aquesta apertura cap a la no monogamia i seguirà jugant un papel important en el futur».

Un total de vuit ciutats catalanes figuren a la llista, una més que l’any anterior, destacant l’ascens de Tarragona que puja 12 llocs.

Segons Ashley Madison, la diversitat i la vibrant vida social de Catalunya, especialment a ciutats com Barcelona, poden fomentar un ambient propici per a la infidelitat, on les persones busquen satisfer les seves necessitats emocionals i sexuals més enllà de les restriccions de la monogàmia.

La pressió social reduïda i l’acceptació de la diversitat d’estils de vida diversos juguen un paper crucial en la normalització de les relacions extramatrimonials en aquesta regió, establint Catalunya com un referent a la dinàmica de les relacions humanes a Espanya.

El rànquing també revela que altres grans ciutats espanyoles com Madrid, Saragossa i Bilbao es mantenen als primers llocs, evidenciant una tendència generalitzada d’infidelitat a tot el país. Ciutats turístiques com Marbella i Palma de Mallorca no es queden enrere i també figuren a la llista, probablement a causa del seu ambient animat i dinàmic.

