Infraestructures i equipaments del XIX a Manresa, a la sèrie històrica d’estiu a Regió7

Per dinovè any consecutiu, l’historiador, geògraf, col·laborador d’aquest diari i prolífic autor de llibres de memòria històrica, Francesc Comas, signarà una sèrie històrica durant l’estiu a les pàgines de Regió7, enguany dedicada a les infraestructures i els equipaments de Manresa durant el segle XIX.

Al segle XIX la ciutat va canviar completament la seva estructura i funcions urbanes. D’una ciutat postmedieval amb predomini de l’agricultura i de les activitats artesanals, va passar, gràcies a la industrialització, a una de moderna.

L’arribada massiva de mà d’obra per treballar a les fàbriques tèxtils i en altres activitats industrials que s’anaven obrint va fer necessària la construcció de més habitatges i, com que la ciutat emmurallada no tenia espai disponible, va caldre construir extramurs i obrir un eixample seguint els nous eixos viaris de les carreteres de Cardona i de Vic i, més tard, el Passeig.

Les muralles, aixecades durant l’època medieval com a mur de defensa i per controlar les entrades i sortides de la ciutat, van ser enderrocades definitivament durant la tercera guerra carlina, el 1877.

La fisonomia de Manresa no solament va canviar a conseqüència del creixement industrial i demogràfic, sinó també per la creació de nous serveis lligats al món industrial i a les necessitats de la ciutadania d’aquells temps que els va permetre millorar la seva qualitat de vida.

Als nous espais de creixement de la ciutat s’hi van edificar un gran nombre d’equipaments de tota mena, molts dels quals encara resten avui dins la trama urbana. En alguns casos, complint la mateixa funció i en altres amb nous usos lligats a altres necessitats.

Al llarg de diferents capítols analitzarem alguns dels equipaments de comunicacions, d’abastament, d’oci i diversió, assistencials, militars, espirituals i educatius, entre altres, que es van construir a Manresa durant el segle XIX, i la seva funció, abans i ara.