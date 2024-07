L’equip de la UPC Manresa presenta en societat el seu cotxe de competició

Després de 8.000 hores de dedicació per millorar l’última versió del vehicle, l’equip Dynamics UPC Manresa, format per estudiants de la EPSEM de la UPC, va presentar de manera oficial el vehicle monoplaça de carreres DYN-08 a les entitats i empreses patrocinadores, a la comunitat universitària, i a familiars i amics, en un acte celebrat a la sala d’actes del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.

La jornada va comptar amb la presència de Pere Palà, director de la UPC Manresa; Montserrat Alsina i Pau Català, professors i Team Advisors de l’equip Dynamics, que van obrir l’acte; i de Mariona Homs, tinenta d’alcalde de la Presidència de l’Ajuntament, i Joan Gispets, vicerector de Política Universitària de la UPC, que en van fer la cloenda.

L’evolució

Els estudiants i integrants de l’equip, Carlos Muñoz i Manuel Aguilera, van crear un taller virtual per presentar de manera resumida l’evolució de l’equip i del nou prototip, així com els objectius a aconseguir d’ara endavant i de cara a la nova temporada de la competició universitària internacional Formula Student. Tot això sense oblidar, per descomptat, el passat, tenint molt present tot el viscut pels seus predecessors.

A continuació, els estudiants Pol Cruañas, Abel Tardà i Josep Sucarrats, també membres de l’equip, van aprofundir en les millores tècniques del vehicle. En concret, l’equip ha aconseguit reduir en 30 kg el pes de la versió anterior i fins a 110 kg el pes del tercer prototip desenvolupat en el seu moment pels membres de l’equip d’aquella edició. Actualment pesa 220 kg.

D’altra banda, el DYN-08 disposa d’una admissió íntegrament fabricada en fibra de carboni i un sistema de fuita final en alumini. També, un canvi de marxes que permet fer canvis de 600 a 50 mil·lisegons de manera molt més ràpida. Totes aquestes millores complementaran els 10 cv de més dels quals disposa el monocilíndric KTM 690, amb un total de 80 cv, alimentats mitjançant etanol. S’espera que sigui el millor prototip dissenyat fins ara de les vuit versions d’aquest model.

Assen, Bacelona, Croàcia

Amb moltes ganes de continuar treballant, les enginyeres i enginyers tenen la mirada posada en les competicions de l’estiu. Aviat seran de camí als Països Baixos per a participar, en el Circuit d’Assen, a la Formula Student Netherlands. A mitjan agost tornaran a casa per competir al Circuit de Barcelona-Catalunya, en la Formula Student Spain, on demostraran del que és capaç aquest equip. Posteriorment, posaran rumb a Croàcia per participar en la Formula Student Alpe Adria, on confien posar el punt final a una temporada repleta d’èxits.