L'Ajuntament reitera que la Policia Local de Manresa tindrà 23 agents més al carrer

Responent una pregunta del grup municipal de Junts per Manresa, el regidor de Seguretat, Anjo Valentí, va reiterar durant el darrer ple que la Policia Local de Manresa disposarà properament de 23 agents més al carrer.

Segons Valentí, a hores d'ara hi ha 90 efectius fent tasques exclusivament policials "i a final d’any tindrem 100 efectius". Va afegir que com a nous agents "properament tindrem els 6 agents interins que s’incorporaran al juliol i els 4 que tenim ara a l’Escola de Policia que s’incorporaran a l’agost". En els 90 efectius comptabilitzats ja hi ha incorporat un agent d’intermodalitat.

Cap jubilació abans de final d'any

El regidor de Seguretat va informar en la sessió plenària del mes de juny que no hi ha cap jubilació prevista abans de final d’any i quan n’hi hagi s’aniran cobrint amb les taxes de reposició permeses amb independència de les places anunciades.

Valentí va voler deixar clar que l’increment d’efectius al carrer que s’ha anunciat "en cap cas prové de l’equivalent a jornades perllongades. Aquesta mesura, que s’està treballant des de la prefactura, és per l’augment d’hores de dedicació exclusivament de cada agent que ja estigui en actiu dins la plantilla i que voluntàriament s’hi vulgui acollir", va dir.

Va afegir que "els agents que alliberem que fan tasques de vigilància en edificis municipals i també a la sala de comandament, que calculem que seran 10 agents, aniran destinats a fer tasques de proximitat, de policia administrativa, tasques d’atenció al públic a la comissaria de proximitat i de suport que en l’actualitat ja es realitzen com acompanyaments a tresoreria, empadronament, inspeccions de salut o urbanisme quan s’escaigui".