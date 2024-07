La nova entitat Singa Camerun presenta projectes a Manresa

Manresa va acollir fa uns dies la presentació de Singa Camerun, una associació d'àmbit català que neix amb la voluntat de cooperar amb entitats locals del país africà en el desenvolupament i l’empoderament de les dones de l’entorn rural, ajudar les nenes i els nens que, massa sovint, són abandonats i viuen en cases d’acollida, i donar suport a l’àmbit de la salut i l’educació.

Durant l’acte, celebrat al Centre Cultural el Casino i conduït per la periodista Pilar Goñi, es van presentar els principals eixos d’actuació de l’ONG, així com els projectes més rellevants que ja s’estan duent a terme al Camerun, d'on feia una setmana que havia tornat part de l’equip de l’ONG, després de fer-hi una estada.

Els principals valors de l'entitat

Josep París, president de l’entitat, va destacar “l’ampli coneixement del territori fruit de col·laboracions anteriors, la capacitat de teixir vincles amb les entitats locals, l’impuls de petits projectes que siguin controlables i de fàcil implantació” i la transparència, compromís, respecte, professionalitat i honestedat, com els principals valors de l’entitat.

Els eixos d’actuació de Singa Camerun s’adapten a les necessitats expressades per les contraparts locals i estan vinculats als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU a l’agenda 2030.

Per la seva banda, el manresà José Luis Buenache, membre de l’associació, va presentar els projectes que tenen actius en aquests moments, com garantir un got de llet al dia als 90 infants de les cases d’acollida, la posada en marxa d’un camp de mandioca i d'una granja de pollastres, així com sessions de capacitació en agricultura, costura i salut a les dones de l’entorn rural.