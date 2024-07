Queixes per l’estat d’abandó de l’entorn de la font de les Marcetes

«Fa pena la situació de deixadesa. Es nota que no passa la brigada a tallar les males herbes des de fa setmanes. Una pena». Aquest és el comentari que ha enviat una persona que va anar a fer una caminada fins al bosc de les Marcetes i que, quan va passar per la font, va veure l’estat d’abandonament en què es troba aquest entorn, on les males herbes gairebé tapen la font i les taules que hi ha per descansar una estona.

La font, tot i que no raja, és una de les parades obligades en aquest espai ubicat a Viladordis, a la perifèria de la ciutat, que durant anys va ser utilitzat per organitzar-hi aplecs, concerts i altres activitats multitudinàries. De fet, el mal ús del bosc a causa de la gentada que hi anava va comportar que el 2004 l’Ajuntament i els propietaris no renovessin el conveni que havia convertit les Marcetes en un important espai lúdic per als manresans.

Fins al 2006 s’hi va restringir la celebració d’actes massius i aquell mateix any es va tancar completament l’accés al bosc per tal de salvar-ne l’alzinar centenari. L’octubre del 2010 va tornar a obrir al públic, però només per a qui hi accedia a peu.

Retirar el mobiliari

Tal com va explicar Regió7 el 2018, un cop recuperat l’alzinar, l’Ajuntament va retirar alguns dels elements que havia col·locat durant els anys d’esplendor de l’espai, com ara algunes taules i bancs i les barbacoes, i va tallar l’aigua de la font. La propietat, però, va reclamar recuperar «el bosc com estava en un principi», és a dir, sense cap mobiliari. De moment, la font hi continua i també hi ha un parell de taules amb bancs per poder-hi seure.

