Sindicats policials denuncien que la nova comissaria de Manresa obre amb "una manca d'efectius"

Els sindicats dels cossos de seguretat denuncien en un comunicat que la nova comissaria de proximitat de Manresa obre "amb una preocupant manca d'efectius" i "amb algunes deficiències de seguretat" pels seus treballadors, ja que segons asseguren, "no disposaran d'un vehicle policial que puguin tenir a disposició per a qualsevol necessitat".

En un escrit conjunt signat pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), el Sindicat Independent de les Policies Locals (SIP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), exposen que, malgrat que s'obren aquestes noves dependències policials, "tot plegat es fa sense que s'hagi incrementat prou la dotació de policies a Manresa i, per tant, amb una clara i preocupant manca d'efectius".

Els sindicats alerten que, si no s'incrementa la cobertura actual de l'Àrea Bàsica Policial del Bages, els efectius policials que assumiran les tasques de la nova oficina "hauran de deixar de fer patrullatge ordinari i de prevenció". Segons càlculs fets per les tres organitzacions sindicals, si no s’incrementen els efectius policials, el Bages perdrà una patrulla de seguretat ciutadana per torn ordinari, fet que consideren que pot comportar "conseqüències negatives per al servei de seguretat pública".

D'altra banda, també denuncien deficiències en la seguretat dels efectius policials que treballaran en les oficines del passeig de la República. Segons expliquen en el comunicat, "no disposaran d'un vehicle policial que puguin tenir a disposició". En aquest sentit, consideren que els efectius policials "han de poder ser autònoms i no poden dependre de les patrulles disponibles per portar-los i tornar-los de la comissaria".

Amb tot, argumenten que l'obertura de la comissaria "no pot ser l'única mesura que el Departament d’Interior ha de contemplar per justificar la seva gestió política sobre el problema de seguretat pública que pugui patir Manresa". Des del seu punt de vista, és imprescindible incrementar els efectius policials (mitjançant oferiments provisionals si s’escau) perquè aquestes places puguin ocupar-se per policies amb la formació específica oportuna.

Per tot plegat, en l'escrit fan constar que no volen que l’obertura de l'oficina sigui una nova mostra de la "política d’aparador". Afirmen que obrir unes dependències policials "no arreglarà res si no hi ha polítiques que incrementin els recursos humans a Manresa". En aquest sentit, reclamen un increment de la cobertura actual d’efectius destinats a l’ABP Bages, "la qual ha d’adequar-se a les necessitats reals que la ciutadania mereix".