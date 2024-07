Comerços del nucli antic de Manresa confien tenir més policies al carrer amb la nova comissaria

Els comerciants de la zona del passeig de la República, on aquest dilluns es va estrenar la comissaria de proximitat de Manresa, coincideixen a dir que serà una mesura favorable per dissuadir l'incivisme i la delinqüència en aquest sector de la ciutat. La majoria dels comerços consultats per aquest diari consideren que era necessari augmentar la presència policial al barri i confien que l'obertura de les noves dependències es tradueixi en un augment del patrullatge a peu de carrer.

Un dels establiments que més confia a notar l'increment de la presència policial és el forn Cal Moliné del passeig de la República, situat just al davant de la comissaria. La seva responsable, Montse Cinca, explica que fins ara no han patit cap episodi greu dins la botiga, "però molt sovint ens entren persones visiblement èbries que ens intimiden i les hem de fer fora de males maneres". Destaca que és sobretot quan es fa fosc i ha de tancar l'establiment que incrementa la sensació d'inseguretat. En aquest sentit, creu que la presència de la comissaria a la zona pot ajudar a dissuadir certes actituds incíviques al barri.

En la mateixa línia, una altra de les comerciants de la zona, Montse Grané, de la botiga de moda Caddie, destaca que era una mesura "molt esperada" pels veïns i lamenta que "s'hagi fet esperar tant". Explica que el principal problema que viuen els comerciants dels voltants del passeig de la República és "el mal ambient que generen certs grups de persones que consumeixen alcohol al carrer i que a vegades es barallen entre ells". Segons Grané, aquestes actituds enmig de la via "no ajuden a generar una bona imatge del barri i provoca que cada vegada vingui menys gent a passejar per la zona".

A banda de denunciar les actituds incíviques, hi ha comerços que també han hagut de lamentar robatoris. És el cas del supermercat de la cadena Charter que hi ha al passeig de la República, on segons la seva responsable, Sukhvir Kaur, "cada dia es produeixen robatoris". Tot i que assegura que amb les càmeres de videovigilància que l'Ajuntament ha instal·lat al carrer la situació ha millorat, lamenta que sempre han d'estar al cas "per si entren a robar amb caputxes i s'emporten alguns dels productes". Per aquest motiu, confia que la comissaria que a partir d'ara tindran a tocar ajudi a dissuadir els robatoris.

Un altre dels establiments pròxims, a la botiga de complements 1915 Original de la Plana de l'Om, també celebren l'obertura de la nova comissaria i esperen que serveixi "perquè hi hagi més patrullatge a peu de carrer, que és el que més li convé al barri". En el seu cas, denuncien que en alguna ocasió han trucat a la Policia Local per denunciar algun episodi d'incivisme i que no s'hi han presentat. En aquest sentit, demanen que la nova comissaria permeti que "els veïns i comerciants sentim els cossos de seguretat més a prop".

El projecte de comissaria de proximitat forma part del paquet de mesures que l’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa per millorar la seguretat, el civisme i la convivència a la ciutat, entre les quals també destaca el reforç d’agents de la Policia Local, la instal·lació de càmeres de videovigilància, operatius policials especialitzats i compartits entre Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional i el reforç de programes socials, entre altres.

