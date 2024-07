La Festa Major Alternativa de Manresa diu que compta amb el «compromís» de l'Ajuntament per continuar a Puigmercadal

La Festa Major Alternativa de Manresa no es mou de Puigmercadal i, un any més, el 33è ja, s'hi tornarà a fer el gruix dels concerts del programa d’actes, presentat aquest dimarts a la tarda a la plaça del Mercat. Fonts de l'organització han assegurat que tenen el «compromís» directe de l'alcalde Marc Aloy, com a principal representant polític de l'Ajuntament de Manresa, per continuar a Puigmercadal.

Han explicat que, després de la roda de premsa per defensar la continuïtat de la festa celebrada el 9 d'abril passat, i també fruit de la campanya de pressió encetada aleshores, que ha inclòs aplegar 2.000 signatures, van poder mantenir la reunió amb Aloy que havien reclamat, i amb la regidora de Cultura i Festes, Tània Infante, en la qual, afirmen, se'ls va garantir que l'Ajuntament faria possible la continuïtat de l'Alternativa a la plaça de la Muralla del Carme.

A diferència del que és habitual, enguany la presentació del programa, malgrat no estar perfilat del tot, s'ha fet més d'hora que mai. Tot fa pensar que s'ha fet com una mesura de pressió cap al consistori, si bé l'habitual, igualment, segons han aclarit, és no rebre el permís per fer els actes a Puigmercadal fins a l'agost.

A la convocatòria han explicat que els darrers quatre anys ja han fet renúncies, com escurçar un dia els actes a Puigmercadal per guanyar-ne un a La Terrasseta (de dimecres a diumenge a de dijous diumenge), si bé aquesta va ser una decisió seva, o bé acceptar, des de fa dos anys (enguany serà el tercer) que la seguretat privada la posi l'Ajuntament, cosa que no els agrada pel perfil del tipus de professionals que fan aquesta feina, han assenyalat.

En la roda de premsa d'aquesta tarda han parlat Maria Oller i Marc Peraire. Rere seu, una trentena de persones han lluït cartells de la festa d'enguany i del lema No hi ha Manresa sense l'Alternativa.

Contra la privatització de l'espai públic

Amb el mateix esperit reivindicatiu que va caracteritzar la convocatòria de l'abril passat, els responsables de la festa han manifestat «el nostre ferm rebuig a qualsevol intent de coartar el nostre dret a la ciutat». Al seu entendre, no permetre l’Alternativa a Puigmercadal no deixa de ser una privatització de l’espai públic i «converteix allò que és de tots en un privilegi per a uns pocs». Veïns de cal Jorba van demanar a l’Ajuntament que no es tornés a fer la festa en aquest emplaçament per poder descansar a la nit. Fa dos anys que van iniciar la seva croada, amb l’amenaça de portar-ho als tribunals. En les darreres ocasions en què aquest diari els ha convidat a dir-hi la seva, avui inclòs, han preferit callar.

Els organitzadors de l’Alternativa han admès que «ha resultat difícil poder dur a terme la programació de l’edició d’enguany, ja que, davant la incertesa que pateix actualment l’Alternativa, el silenci des de les institucions i les traves burocràtiques, és difícil poder assegurar als artistes les condicions que necessiten i que hem pogut oferir-los cada any».

Els veïns resten muts

Tal com ja va explicar aquest diari, una petita comunitat de veïns de cal Jorba van presentar una instància a l’Ajuntament perquè no autoritzés la celebració de l’Alternativa de l’any passat a Puigmercadal. Van esgrimir com a motiu que els concerts que s’hi fan sobrepassen els decibels permesos i els fan impossible el descans. La festa es va fer igualment i, fruit d’una reunió entre l’Ajuntament i l’organització de la FMA, es va posar un limitador a la plaça per ajustar el soroll i també es van ajustar els horaris en relació amb altres anys, acabant algun dia mitja hora abans (a 2/4 de 5 de la matinada en lloc de les 5, han precisat).

Els veïns ho van considerar insuficient i, durant la festa, van demanar a una empresa especialitzada en el tema que mesurés els decibels a la plaça. A finals d’any, van presentar els resultats a l’Ajuntament, a qui enguany han tornat a demanar, ara amb assessorament legal, que no autoritzi la pròxima edició. En cas contrari, van dir que estaven disposats a portar-ho als tribunals. A hores d'ara, l’Alternativa no es mou de Puigmercadal i els veïns resten muts. De moment, tot i que aquest diari també li ha demanat que hi digui la seva, l'Ajuntament tampoc no ha reaccionat.

Concert del grup de rap de Galícia Ezetaerre a la plaça del Puigmercadal / Arxiu/Oscar Bayona

Nova cercavila de la plaça de la Música a la de Puigmercadal

Amb el lema Construïm 1,2,3... 1.000 Alternatives, la 33a edició de la Festa Major Alternativa inclourà, enguany, una cercavila pel Barri Antic per fer el traspàs d’actes de La Terrasseta, a la plaça de la Música, estrenada amb èxit el 2020, fins a la plaça del mercat de Puigmercadal. Serà el dijous 29 d'agost.

Zetak actuarà a l'Alternativa / Arxiu particular

La banda Funktory, formada per deu noies d'arreu de Catalunya, també actuarà a l'Alternativa / Arxiu particular

Des del mateix dijous 29, després d’un sopar popular, fins al diumenge dia 1 de setembre, per l’escenari de Puigmercadal hi desfilaran el pop electrònic del grup basc Zetak, el cantautor Xavi Sarrià (ex d’Obrint Pas), la rapera Elane, l’electropop queer de Svetlana i el subnopunk travesti de Ruïnosa y las Strippers de Rahola. També hi actuaran Funktory, una banda funk formada per deu noies d’arreu de Catalunya; el cantautor Niño Indigo, el punk de la banda de Sallent Punkxada i els punxadiscos de Manresa Pundawakers. El final de festa el posarà, el diumenge dia 1 de setembre, la crema de la falla i la sessió petarda.

Ambient a La Terrasseta, espai de la FMA estrenat el 2020 i que ja forma part del seu ADN / Laia Marcè Domènech

La Terrasseta concentrarà la programació del 24 al 28 d’agost a la tarda, amb actes de diferents disciplines, com un taller de ioga, concerts, un bingo musical, monòlegs i xerrades. El tret de sortida de la FMA continuarà sent el popular cercatasques, que recorrerà el Barri Antic acompanyat d’una xaranga. Serà el dissabte 24 d'agost.

A banda, es faran activitats per a les colles, amb l'acostumat concurs de samarretes, el concurs de paelles al parc de la Seu (obert a tothom) i un sopar de colles a La Terrasseta.