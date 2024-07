A judici un home acusat de fer tocaments a una noia a Sallent

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 8 de juliol un home acusat d'abús sexual continuat per fer tocaments a una noia a Sallent. L'acusat, que actualment té 50 anys, aprofitava les trobades amb la víctima, de 21 anys, a la vora del riu d'aquest municipi, on ella solia passejar el gos, per tocar-li les natges.

Segons l'escrit de Fiscalia, els fets van tenir lloc entre el 26 d'abril i el 22 de maig del 2022, quan l'acusat, "aprofitant que s'havia d'acostar molt a la víctima per la seva deficiència visual", li va fer tocaments a les natges almenys en tres ocasions, tot i que ella mostrava la seva desaprovació.

El fiscal considera que aquests fets són constitutius d'un delicte continuat d'abusos sexuals i demana per a l'acusat una multa de 4.320 euros i una ordre d'allunyament amb la víctima, així com la prohibició de comunicar-s'hi. També demana la inhabilitació especial per exercir qualsevol ofici que comporti el contacte amb menors i que assumeixi les costes del judici.