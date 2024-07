Manresa estrena la nova comissaria de proximitat al Centre Històric

El retorn d'un mòbil que dues noies es van trobar en una parada d'autobús va ser la primera atenció de la comissaria de proximitat de Manresa després que aquest dilluns obrís portes al públic. Des de primera hora del matí, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local ja estaven treballant a les noves dependències, situades al passeig de la República, que obriran de dilluns a dissabte des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre. La comissaria, que arriba un any i mig després del previst per diversos retards en les obres, té l'objectiu d'apropar els cossos de seguretat a la ciutadania.

"Passàvem per davant de la parada d'autobús del carrer Pompeu Fabra de Manresa i ens hem trobat un mòbil amb quinze euros guardats dins la funda", explicaven Caren Fernández i Marta Camps, en arribar a la comissaria. Les dues noies es dirigien cap a l'Artífex de la Plana de l'Om, on formen part d'un projecte ocupacional d'Ampans, i van decidir agafar l'aparell i dur-lo fins a la comissaria. "No teníem del tot clar si ja estaria oberta, però en veure moviment hem decidit entrar", explicaven les dues noies, que confiaven que el propietari de mòbil acudís a la comissaria per recuperar-lo.

Al llarg del matí, els agents es van dedicar a comprovar el funcionament dels ordinadors i a posar tots els equipaments en marxa mentre s'anaven adaptant al nou espai de treball. El sergent dels Mossos de la nova comissaria explicava a aquest diari que els agents s'incorporen al nou servei en un moment "sota mínims" pel que fa al personal, tenint en compte que l'obertura ha coincidit amb l'inici del període estival. De moment, des de Mossos no han donat més dades sobre el nombre d'efectius de mossos i policies locals de la comissaria, a l'espera que el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, visiti el nou espai el dimecres.

La integració dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Manresa en un mateix espai al Centre Històric té, segons l'Ajuntament de Manresa, "l’objectiu d’apropar els cossos policials a la ciutadania i de situar-los a peu de carrer, amb l’objectiu de donar millor servei, atendre peticions, recollir denúncies i esdevenir punt de referència a la ciutat". El fet de compartir espais i coordinació també permetrà oferir una imatge unificada de la tasca policial, respecte a les competències pròpies de cada cos.

Les obres d’adequació del local han ascendit a 321.449,27 euros i han inclòs la construcció de les sales específiques que es necessiten per al funcionament de la nova comissaria i la instal·lació de mobiliari, electrodomèstics i d'equips informàtics i de seguretat. Segons el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, el 55% de les despeses derivades de les obres i del funcionament de la comissaria van a càrrec del Departament d’Interior, mentre que l’Ajuntament n’assumeix el 45% restant.