Manresa treu la pols a l’antiga reivindicació del cinquè ambulatori

L’Ajuntament de Manresa ha desempolsinat una antiga reivindicació de la ciutat, un cinquè ambulatori que serveixi per treure pressió als quatre ja existents i per a un millor equilibrir territorial.

Ho va fer el regidor de Salut, Anjo Valentí, en el darrer ple municipal responent una pregunta plantejada pel grup municipal de Fem Manresa.

Cal recordar que la Generalitat ja preveia l’any 2006 una cinquena àrea bàsica de salut per al 2012 i que en aquella època els sindicats consideraven necessari que a la capital del Bages n’hi hagués sis centres d’atenció primària. Però divuit anys després continua sense materialitzar-se ni una cosa ni l’altra.

«Ens cal un cinquè CAP des que es va tancar el CAP Lepant» del barri de la Plaça Catalunya, va afirmar el regidor de Salut, que va afegir que l’Ajuntament espera que aquesta situació sigui tinguda en consideració pel pròxim govern de la Generalitat.

Valentí va recordar que «el sector de ponent té molta població que ha de ser assistida al CAP Bages o al del Barri Antic». Així que «a un proper govern de la Generalitat se li hauria de demanar» la creació d’un nou CAP «cosa que també comparteixen alguns professionals dels CAP amb els quals ens hem vist».

El desplaçament per a les persones que viuen al sector oest de la ciutat es fa complicat, especialment per a les d’edat més avançada i, sobretot, si han d’anar al CAP Barri Antic perquè no hi ha transport públic fins aquest equipament sanitari i el desplaçament en vehicle privat topa amb dificultats per poder estacionar i, fins i tot, per poder aturar el vehicle i ajudar la persona a baixar i pujar.

Per la seva part, el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé va afegir que «el cinquè CAP és absolutament imprescindible per a la ciutat de Manresa» i va reblar que «tant de bo tothom aquí pugui remar en la mateixa direcció».

La Generalitat ja va plantejar el 2006 «la necessitat que a curt termini s’hagi de crear una cinquena àrea bàsica de salut». Els sindicats van assegurar amb posterioritat que aquesta previsió no seria suficient i que a la ciutat li caldria un sisè CAP.

D’altra banda, el grup municipal de Fem va demanar a l’equip de govern quina afectació tindrien a Manresa les mesures de contenció econòmica anunciades per la Generalitat en l’àmbit de salut aquest estiu i si s’havia dut a terme alguna gestió per tal de conèixer com es pensa fer front a aquesta situació als centres d’atenció primària.

Ajustos d’estiu

El regidor de Salut, Anjo Valentí, va explicar que «a Manresa no es donarà aquest estiu cap situació extraordinària diferent a l’any passat, segons la informació facilitada pel departament de Salut».

Valentí va explicar que «s’ha fet un esforç per coordinar els serveis assistencials en totes les seves línies per donar resposta a les necessitats de la ciutadania garantint les vacances merescudes dels professionals». Va afegir que «els darrers anys s’han incorporat nous professionals i aquí cal sumar també la incorporació de treballadors socials, personal administratiu, atenció a la ciutadania i l’accés a l’atenció primària de nous rols com són els referents de benestar emocional, nutricionistes, higienistes i fisioterapeutes. També ha augmentat l’activitat assistencial en aquest sentit en previsió que es pugui alentir l’activitat programada els mesos d’estiu. Estem en contacte amb les direccions dels quatre CAP de Manresa, els dos gestionats per l’ICS i els dos per Althaia, i així s’ha posat en marxa el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut».

L’objectiu és garantir l’atenció sanitària i l’agenda dels professionals està centrada en l’atenció de patologies cròniques, l’atenció espontània i l’atenció domiciliària.

Per tant, l’atenció assistencial prevista aquest estiu a Manresa és que totes les àrees bàsiques de salut garanteixin l’atenció de 8 del matí a 8 de la tarda de dilluns a divendres, i les 24 hores al CAP Bages i gestionar les cobertures de tots els professionals com s’ha fet els anys anteriors.

En quant a l’atenció hospitalària, l’hospital Sant Joan de Déu disposarà del 89% de llits convencionals disponibles a l’agost i la xifra superarà el 92% en els mesos de juliol i setembre.

Valentí va dir que «cal tenir en compte que hi haurà menys atenció quirúrgica. I és important també saber que el percentatge de disponibilitat de llits aquí Manresa està per sobre de la mitjana catalana».

