Les cadires de la Rosita a Manresa, on han posat un sistema de subjecció, arriben tard

Les cadires de la Rosita que, amb l’arribada del bon temps, surten cada any del magatzem municipal per ocupar un tros del segon tram del passeig de Pere III de Manresa, van tard. Mentre l’any passat es va fer una festa a l’estil La Cubana per rebre-les el dia 1 de juny, enguany, segons informació de l’Ajuntament, no les posaran fins aquesta setmana, previsiblement, cap a finals. La justificació que ha donat és que hi han instal·lat un sistema de subjecció per evitar que les moguin que ho ha fet anar més tard.

Les característiques cadires de color verd formen part del paisatge de Manresa durant els mesos de calor. Quan va veure que no se’n podia fer càrrec, la seva darrera propietària, Rosita Cases Trellisó, les va llegar a l’Ajuntament, que, des d’aleshores, el 2017, s’ha ocupat de treure-les cada any al Passeig, llevat del parèntesi de dos anys per culpa de la pandèmia de la covid. Les cadires de la Rosita ja formen part de la història de Manresa i, sobretot la gent més gran, ja les espera des de fa setmanes.

Les característiques cadires verdes de la Rosita ocupen un tros del segon tram del Passeig / Arxiu/Oscar Bayona

Les millores de l’any passat

L’any passat també hi van fer millores. En aquest cas, les van pintar i restaurar en el marc del Programa Treball i Formació i de la Casa d’Oficis de Dinamo-Treball a Barris. Tot i això, les 250 cadires van quedar repartides igualment per l’artèria manresana a l’altura del Casino a partir de l’1 de juny, que és el mes que surten al carrer habitualment; com a mínim, d’ençà que se’n cuida l’Ajuntament.

Quan les posava la Rosita, el normal era que s’hi pogués seure a partir del Divendres Sant i, posteriorment, després de l’ExpoBages. Aleshores, calia pagar una quantitat simbòlica per seure-hi, que els últims anys van ser 50 cèntims.

La Rosita va deixar de fer-se’n càrrec el 2010 per un tema de salut, després de 52 anys. El primer any, va fer la seva feina Carme Canals i, els següents, el sastre senegalès Mbaye Faye. En ambdós casos es va donar la feina a persones que vivien una situació de necessitat. El 2016, el darrer any que encara eren propietat de la Rosita, que va morir el gener a sobre, les van començar a col·locar el 24 de maig.

De 435 cadires a 250

L’Ajuntament va heretar 435 cadires, però, els darrers anys abans d’assumir-ne la gestió ja només s’instal·laven les que estaven en millor estat, prop de 380. A partir del 2017, el consistori va rebaixar aquesta quantitat fins a 272, un 28% menys que anys enrere. Ho va explicar per «esponjar i millorar la mobilitat de la cruïlla entre el carrer de Casanova, l’Arquitecte Oms i el passeig de Pere III i, alhora, per donar resposta a la demanda de servei de terrassa de locals de restauració del sector». L’any passat ja en van posar 250, xifra que és previst repetir enguany.