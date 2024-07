Manresa reforça la mediació de conflictes després de set mesos en precari

A preguntes del grup municipal de Junts per Manresa, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, va afirmar que el servei municipal de mediació de l’Ajuntament de Manresa, anomenat Enllaç, havia estat prop de 7 mesos sense poder iniciar processos de mediació comunitària a causa d’una baixa laboral, però que la reacció del govern havia permès reforçar-lo i que hi hagi dues persones i no una que s’hi dediquin.

La regidora de Drets Socials va explicar que inicialment la baixa havia de ser curta, però es va allargar i la borsa de la qual obtenir una substitució és molt específica perquè es necessita disposar d’un postgrau d’intermediació comunitària i en aquell moment no n’hi havia cap d’oberta. Segons Homs, «quan es va saber que la baixa s’allargaria, que va ser al cap de tres o quatre mesos, es va iniciar el tràmit per poder obrir la borsa i que hi hagués una substitució. Quan aquesta persona es va reincorporar, com que ja havíem activat la borsa vam poder tibar una segona persona i és per això que en el projecte Enllaç hi ha 2 persones treballant».

La regidora de Drets Socials va afirmar que «tot el que s’havia acumulat en els mesos en els quals no es va fer treball de mediació -sí que es va mantenir el treball d’informació i el de captació de sol·licituds, sí que es van rebre trucades i es va parlar amb els veïns que havien fet sol·licituds-, però no es van iniciar processos de mediació comunitària».

Va afegir que «ara hi ha dues persones i han pogut accelerar totes les demandes que hi havia i s’han pogut posar al dia. Es tracta d’un projecte molt important i pensem que aquestes dues figures s’han de poder perllongar en el temps».

Mantenir la convivència

El servei de mediació pretén donar resposta a tot un seguit de situacions que poden deteriorar la convivència ciutadana i veïnal en espais públics i privats. S’adreça al conjunt de la ciutadania amb l’objecte de prevenir i atendre situacions de conflictivitat (veïnals i comunitàries) tot cercant l’acord i la bona voluntat de les parts.

Creat l’any 2006 i depenent del Programa de Ciutadania. Des de l’any 2013 està inclòs en els serveis de mediació finançats per la Diputació de Barcelona.

Com servei d’intermediació, a vegades s’intervé per iniciativa pròpia per tal d’evitar el deteriorament de situacions detectades per diferents vies, sense que calgui una demanda prèvia dels implicats. El servei treballa molt coordinat amb diversos serveis municipals i de la ciutat.