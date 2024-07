Aigües de Manresa presenta a Itàlia el projecte Sostenibilitat en el Cicle de l’Aigua

Aigües de Manresa ha presentat el projecte Sostenibilitat en el Cicle de l’Aigua a la 3a Conferència Internacional sobre Anàlisi de Sistemes de Distribució d'Aigua (WDSA) i Informàtica i Control per a la Indústria de l'Aigua. L'esdeveniment, que reuneix investigadors de tot el món, es va celebrar a la ciutat italiana de Ferrara.

Sergi Grau i Marina Lloys, membres del departament creat específicament per a l’execució del projecte Sostenibilitat en el Cicle de l’Aigua, van destacar la importància de la digitalització per optimitzar la gestió de les xarxes d’aigua, la depuració i el tractament d’aigües residuals.

Sergi Grau durant la seva intervenció / Arxiu Particular

Aquesta transició digital té com a objectiu reduir les fuites, millorar la qualitat de l’aigua subministrada, perfeccionar els processos de depuració i minimitzar la contaminació durant els episodis de pluja.

Marina Lloys va explicar específicament el disseny d'un sistema integrat per a una gestió eficient dels recursos hídrics, aplicable tant a les aigües residuals com a l’aigua potable. L’objectiu principal és implementar tecnologia d’aigua intel·ligent per reduir els costos associats a la gestió de l’aigua.

Els articles de Sergi Grau “Digital Transition of Integrated Water Cycle Investments in a Case Study” i el de Marina Lloys “Development of an Integrated System for Efficient Water Resources Management using ESP32, Micropython and IoT” estaran pròximament disponibles clicant aquí.

Què és la WDSA-CCWI?

La 3a Conferència Internacional sobre Anàlisi de Sistemes de Distribució d’Aigua i Informàtica i Control per a la Indústria de l’Aigua (WDSA-CCWI) és un fòrum d'intercanvi d'investigacions, desenvolupaments i experiències en infraestructures hidràuliques i el cicle urbà de l’aigua. Aquest any, els temes principals de la conferència inclouen sistemes intel·ligents d'aigua urbana, planificació i gestió de xarxes de distribució, xarxes de reg, sistemes d'aigua urbana en cas d'emergència, IoT en sistemes d'aigua urbana, avenços en drenatge, clavegueram, i tractament d'aigües i aigües residuals.

La convocatòria de resums d’aquest any ha atret més de 300 propostes de les quals se n'han presentat 250, procedents de 40 països diferents, després d'una rigorosa avaluació per part del Comitè Científic.