L'Ajuntament de Manresa allarga la implantació dels contenidors tancats a tota la ciutat fins al juny del 2025

L'Ajuntament de Manresa situa al juny de l'any vinent la finalització de la implantació dels contenidors tancats a tota la ciutat i per a "d'aquí a un any" poder començar a aplicar el pagament per generació, és a dir, que qui més recicli menys pagui. El maig passat, quan es va iniciar el canvi del model de recollida a la Balconada, es va situar a final d'aquest any la implantació del sistema a tota la geografia manresana. Abans, s'havia parlat que fos una realitat entre finals del 2022 i principis del 2023.

L'ajornament en mig any pel que fa a la darrera previsió, ha explicat Pol Huguet, regidor d'Acció Climàtica, es deu al fet que es vol anar sobre segur. Tot i que "no tenim ganes d'encantar-nos", ha manifestat aquest dijous al matí en roda de premsa, "volem fer les coses ben fetes i, si en algun barri això significa que ens hem d'aturar més, ho fem, i si hem de reajustar calendaris, ho farem". La convocatòria ha servit per fer balanç dels vint primers dies dels contenidors amb targeta als barris de la Balconada i de Cal Gravat, on les xifres han estat més que òptimes.

Repartiment a la Sagrada Família, la Font, Viladordis i Guix

Justament amb la voluntat de no precipitar-se, el repartiment previst al juliol a la Sagrada Família i a la Font dels Capellans, s'ha ajornat fins al setembre i l'octubre, respectivament. En concret, a la Sagrada Família, les xerrades informatives seran el 4 i 5 de setembre al local de l'associació de veïns, on es podran recollir les targetes del 3 al 21 de setembre, de 9 del matí a 8 del vespre, els dies feiners; i de 9 del matí a 2 del migdia, els dissabtes. Els contenidors quedaran tancats el 23 de setembre.

Pel que fa al barri de la Font dels Capellans, juntament amb Viladordis, el Guix i un 10% de la Sagrada Família que quedarà pendent (bàsicament carrerons annexos a la Font), els contenidors quedaran tancats el 14 d'octubre. La xerrada informativa a Viladordis serà el 24 de setembre al local veïnal, i l'endemà s'hi repartiran les targetes. Al Guix, la xerrada serà el 25 de setembre al local veïnal, i el repartiment, l'endemà. A la Font, les xerrades es faran els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, igualment al local veïnal, que estarà obert entre el 30 de setembre i l'11 d'octubre.

"No en tenim prou amb dues setmanes"

Huguet ha explicat que "en barris molt més nombrosos que Balconada i Cal Gravat no en tenim prou amb dues setmanes per fer el repartiment de targetes, i en alguns barris haurem de fer tres setmanes i, en altres, quatre". Amb aquest nou plantejament, ha remarcat, mantenint els plans de fer al juliol la Sagrada Família i la Font, "acabaríem a inicis, mitjans d'agost, cosa que és totalment desaconsellable". Per tant, la segona fase s'ajorna fins al setembre. Per altra banda, es preveia fer tots els barris d'aquesta fase junts i se separaran en dos blocs, que són els que s'han explicat anteriorment entre setembre (només la Sagrada Família) i octubre (la resta), tenint en compte que a la Sagrada Família hi viu el doble de gent que a Cal Gravat i la Balconada.

Posteriorment, fins a mitjans del 2025, es faran la resta de barriades, on es combinaran barris més grans amb més petits. A Carretera Santpedor, que és el més gran de Manresa, amb 6.000 domicilis i amb el doble d'habitants que els altres barris, es dedicaran quatre setmanes a repartir les targetes i a les xerrades, i es mirarà que els veïns quedin ben distribuïts per les diferents sessions per evitar concentracions, com ha passat en la primera fase a la Balconada i a Cal Gravat, on tothom va anar la primera setmana, ha comentat Huguet.

L'any s'acabarà amb el Poble Nou i Mion-Puigberenguer. Igual que a l'agost, també hi haurà una aturada per Nadal i, a partir del gener, es reprendrà el repartiment per la resta de barris.

Un balanç totalment positiu

La roda de premsa ha servit per fer balanç dels primers 20 dies de funcionament del nou sistema a la Balconada i a Cal Gravat, comptant a partir del 17 de juny. Ha estat un balanç totalment positiu, en què tant Huguet com l'alcalde Marc Aloy, que també ha participat en la roda de premsa, han fet notar que, si els dos barris fossin un poble, "estan per sobre de tots els municipis de la comarca que tenen modes avançats de recollida de residus". Han passat del 27,5% al 76,8%, 49,3 punts per sobre o, dit d'una altra manera, s'ha multiplicat la recollida selectiva per 2,8. Aloy també ha recalcat que "les incidències han estat mínimes".

"Calia tant sí com no un canvi de model".

Abans de detallar les dades, Huguet ha ressenyat que "fa dècades que estem estancats", tot i les moltes campanyes per defensar el reciclatge que s'han fet, que s'han demostrat "insuficients". Per tant, "calia tant sí com no un canvi de model". Ha destacat la importància de la feina feta dels "pobles petits que ens han precedit" i que "ha permès que les grans ciutats ens hàgim atrevit a fer el pas. Segurament sense aquest referent hauria estat molt més complicat". Ha sentenciat que "el canvi de sistema ha valgut la pena".

Les dades que s'han recollit a Cal Gravat i la Balconada amb el nou model de recollida són sobre el pes de cada fracció.

Pel que fa als envasos , s'ha passat del 5,3% de la mitjana a Manresa el 2023 al 17,1%

, s'ha passat del de la mitjana a Manresa el 2023 al L'orgànica passa del 10,8% al 41%.

passa del 10,8% al 41%. El vidre , del 4,8% al 9,4%.

, del 4,8% al 9,4%. El paper i cartró , del 6,6% al 9,4%

, del 6,6% al 9,4% I la resta, del 72,5% al 23,2%.

El motiu pel qual es fa: l'orgànica

Huguet ha incidit en "el salt excepcional, que és el que ja sabíem i el gran repte que teníem com a país, és amb l'orgànica". Ha reconegut que "hi havia molta gent que no la reciclava". "Eren tones i tones que se n'anaven a l'abocador. Vol dir que pagàvem moltes multes pels quilos d'orgànica, que pesen molt, que van a l'abocador". Ha posat l'accent en l'impacte ambiental positiu que suposa treure l'orgànica sense reciclar de l'abocador. "A nivell ambiental és el que té més impacte i és la gran notícia i el motiu pel qual es fa tot aquest canvi". Ha informat que "al voltant del 40% de pes del que els catalans generen és orgànica", mentre que a Manresa només era "un 10%".

Quant al repartiment de les targetes a la Balconada i Cl Gravat, s'ha pogut repartir el 93,14% i s'està mirant a on pertany el 6,86% restant. El regidor ha assegurat que a les famílies que no donin senyals de vida se les anirà a visitar a casa, si convé. També referent als dos barris que ja s'han fet, les dades indiquen que un 90,17% del veïnat ha utilitzat la targeta i que, de mitjana, han obert el contenidor de rebuig un cop per setmana, el d'envasos, 3,5 cops per setmana i el d'orgànica, 3 vegades a la setmana.

El regidor Pol Huguet i l'alcalde Marc Aloy han presentat el balanç dels primers vint dies del nou sistema de recollida / G.C.

A preguntes dels mitjans, Huguet ha respost que no hi ha hagut casos destacats de bosses per terra, bosses en contenidors on no tocaven o més bosses en barris veïns que encara no tenen els contenidors tancats. Quant al fet que ara la recollida es faci de dia i no de nit, ha valorat que, lògicament, ha fet disminuir les queixes pel soroll generat pels camions en hores de descans.

El regidor ha llançat el missatge que la Balconada i Cal Gravat, "si fossin un poble sol, serien dels millors de Catalunya pel que fa a reciclatge, i si la Balconada i Cal Gravat ho poden ser, la resta de Manresa, també" .