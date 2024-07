Althaia introdueix tractaments avançats en la cura de ferides i úlceres complexes

La Fundació Althaia ha començat a aplicar tractaments avançats en la cura de ferides i úlceres complexes. Van a càrrec de l’equip d’infermeria de Cirurgia Vascular, que ha apostat per introduir tècniques innovadores que milloren tant la resolució de les ferides de difícil cicatrització com l’eficiència del procés d’atenció i, en conseqüència, proporcionen una major qualitat de vida de les persones que les pateixen. Els resultats, "molt positius", segons Althaia, així ho assenyalen: els percentatges de curació s’han doblat amb la introducció d’aquests nous tractaments.

En la consulta infermera de teràpies avançades, que es va posar en marxa el gener del 2023 després d’una prova pilot, s’apliquen dos tractaments avançats. Per una banda, els factors de creixement autòlegs i, per l’altra, els microempelts autòlegs en segell. Ambdues tècniques, que utilitzen sang o teixit del propi pacient, estan indicades per a un perfil de ferides que, o bé no responen als tractaments convencionals o bé ho fan d’una manera molt minsa.

En concret, s’apliquen per a la cura de ferides complexes de difícil cicatrització, lesions de peu diabètic i ferides en l’àmbit de la cronicitat. Els dos tractaments avançats són molt més resolutius ja que acceleren el procés de cicatrització, calmen el dolor i redueixen el nombre de cures.

Durant el primer any, la consulta infermera de teràpies avançades va fer un total de 240 atencions. Els percentatges de curació es van situar entre el 70 i el 87,5%, més del doble respecte a les tècniques convencionals, reduint de forma significativa el temps de curació.

Sobre els dos tractaments avançats

Els factors de creixement autòlegs i els microempelts autòlegs en segell són dos tractaments avançats que l’equip d’infermeria porta a terme a l’Hospital Sant Joan de Déu en unes estrictes mesures d’asèpsia i esterilitat.

La primera tècnica consisteix en l’obtenció dels factors de creixement autòlegs, un tractament que conté el plasma de la sang del propi pacient, per aplicar-los a la ferida. Així, es fa una extracció de sang al pacient i aquesta se centrifuga per tal de separar el plasma de les cèl·lules. Seguidament, se n’extreu la fracció més rica en factors de creixement, que és la que s’utilitza per infiltrar, tant en la pròpia lesió com en els teixits adjacents.

D’altra banda, els microempelts autòlegs en segell és un procediment que consisteix en l’aplicació d’empelts extrets d’una zona de pell sana del propi pacient per aplicar-los sobre les ferides, lesions o úlceres.

Per tal d’implementar aquests dos nous tractaments, l’equip d’infermeria que el duu a terme s’ha format específicament a través de cursos especialitzats i estades formatives en altres centres.