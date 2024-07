La benedicció de vehicles de Sant Cristòfol a Manresa canvia de lloc i es trasllada al Passeig amb el carrer del Primer de Maig

La tradicional benedicció de vehicles per Sant Cristòfol se celebrarà el pròxim 12 de juliol a Manresa amb novetats importants. Del tradicional emplaçament de l'acte al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i plaça de Sant Jordi, passa a celebrar-se a la cruïlla del passeig de Pere III amb el carrer del Primer de Maig per guanyar més centralitat i visibilitat. En aquest vial, que és on hi ha el baixador dels FGC, hi haurà una exposició de vehicles clàssics i espai de joc per a infants. Organitzada per la Fundació Montepio, la festa inclourà, el mateix divendres, el lliurament dels premis Sant Cristòfol 2024 a la sala d'actes del Montepio, que rebrà el col·lectiu d'usuaris del bus Manresa-Barcelona "per la seva tasca i compromís en la millora del servei de transport interurbàa entre les dues ciutats".

La celebració començarà, el dilluns 8 de juliol, amb la conferència Què és l'ELA?, impartida per la Fundació Catalana de l'ELA Miquel Valls. El dia 12 de juliol, a les 12 del migdia, es farà una missa solemne a l'església de Sant Andreu, seguida del lliurament de premis Sant Cristòfol 2024, que, a banda dels usuaris del bus, reconeixerà la persona associada més antiga i la més jove, com a mostra d'agraïment per la seva confiança en el Montepio.

Repartiment de medalles de Sant Cristòfol a dos motoristes / Arxiu/Sebastian Pulido

Recaptació solidària

L'exposició de vehicles clàssics i l'espai de jocs per a infants al Primer de Maig es farà de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i la benedicció, de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Com és habitual, es repartiran medalles als participants. Enguany, la recaptació solidària, que tindrà lloc durant l'exposició de vehicles, a l'espai de jocs per a infants i en la tradicional benedicció, es destinarà a la Fundació Catalana de l'ELA Miquel Valls.

Els actes a Berga

A Berga, la Festa dels Cristòfols, organitzada conjuntament per l'Ajuntament del municipi i la Fundació Montepio, inclourà, el dimecres 10 de juliol, a la sala de plens de l'ajuntament, a les 6 de la tarda, la presentació de les propostes participades del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, amb Guillem Canal, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Berga.

Seguidament, s'ha organitzat el lliurament del Premi Sant Cristòfol a Joan Martí Bros, que ha dedicat 92 anys al sector del transport de viatgers dirigint l'empresa ATSA i, posteriorment, ALSA. També va ser membre de la junta directiva del Montepio de Conductors des del 1983 al 1987. A continuació, es farà un reconeixement als socis del Montepio amb més de 50 anys d'antiguitat.

El dissabte 13 de juliol, a les 8 del vespre, a l'església Sagramentàries de Berga (cruïlla entre els carrers Gran Via i Cervantes), es farà una missa en honor a Sant Cristòfol, seguida de la tradicional benedicció de vehicles.

Amb motiu de la celebració de Sant Cristòfol, les oficines del Montepio de Manresa i Berga romandran tancades el divendres 12 de juliol.