Detenen un home a Manresa per intentar robar a tres persones en una mateixa tarda

Agents dels Mossos i de la Policia Local de Manresa van detenir aquest dijous un home, de 18 anys, després que intentés robar a tres persones en una mateixa tarda al centre de Manresa. Els fets van succeir a quarts de set de la tarda del dijous, quan un jove es va apropar a un senyor que es trobava assegut en un banc de passeig Pere III de Manresa. Aquest, li va posar la mà sobre l'espatlla just per on passava la cinta de la bandolera. Davant d'aquesta acció, el ciutadà li va recriminar i el jove va marxar cap a un altre home que estava assegut al banc del costat.

Allà, el lladre va anar directament a tibar-li la cadena d'or que duia penjada del coll. La primera víctima, en veure els fets, va anar corrents a socórrer l'home i l'agressor va respondre empentant-lo fins que va caure ell i telèfon mòbil a terra. Ràpidament, el lladre va agafar el terminal i va fugir corrents direcció al carrer Circumval·lació.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manresa, en tenir coneixement dels fets, van iniciar una recerca de l'autor fins que van localitzar a un home que coincidia amb la descripció al carrer Circumval·lació. En el moment que els agents l'estaven identificant, un altre ciutadà es va apropar per informar que aquell mateix individu també li havia intentat robar el telèfon mòbil i tot el que duia a les butxaques feia pocs instants.

A més, els agents van localitzar el telèfon sostret a la butxaca del pantaló de l'identificat. Un cop els agents van tenir tota la informació recopilada, van detenir-lo per tres delictes de robatori amb violència, dos d'ells en grau de temptativa. El detingut, durant el trasllat i a l'arribada de la comissaria dels mossos, va intentar agredir els agents. Per aquest motiu, també se l'acusa d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

L'arrestat passarà durant les pròximes hores a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.