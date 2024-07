Els municipis del Camí Ignasià català es reuneixen per a impulsar-ne la promoció de forma coordinada

Representats dels diferents municipis per on el transcorre el Camí Ignasià per Catalunya van reunir-se aquest dijous al Palau d'Anglesola a Lleida. L'objectiu de la trobada va ser la de trobar noves propostes per al Camí després de l'any 2022, quan van commemorar-se els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa. La trobada també va plantejar pròxims passos conjunts entre els municipis, amb la proposta d’organitzar-se en un ens municipalista que coordini la promoció i gestió del Camí.

Joan Vila, regidor d’Empresa, Coneixement i Turisme, ha fet retorn de les visites que Manresa ha efectuat més de seixanta municipis al llarg dels 700 quilòmetres del Camí Ignasià basc, riojà, navarrès i aragonès en els darrers mesos. En aquestes visites s’ha compartit la visió exposada a la reunió per a donar un nou impuls al Camí des dels municipis de tot el traçat amb una adhesió plena a les propostes de coordinació.

A la trobada hi van assistir representants polítics i tècnics dels municipis de Manresa, Marganell, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Castellolí, Igualada, Veciana, Montmaneu, Cervera, Tàrrega, Verdú, Castellnou de Seana, Palau d’Anglesola, Bell-lloc d’Urgell, Alcoletge, Lleida i Torres de Segre.

El Camí Ignasià ressegueix les passes que Ignasi de Loiola va fer ara fa 502 anys en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem i té inici a la casa on va néixer a Azpeitia (Euskadi), passa pel territori actual de cinc comunitats autònomes i finalitza a Manresa, on va fer una estada d’onze mesos en els quals va viure una profunda transformació espiritual. El Camí Ignasià és una oportunitat per dinamitzar turísticament territoris d’interior amb propostes de turisme sostenible i accessible.