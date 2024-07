L’agència catalana de l’habitatge neteja el pati de Cal Gravat de Manresa que tenia abandonat

L’Associació de Veïns de Cal Gravat de Manresa va denunciar el mes passat a través de Regió7 que feia un any i mig que enviava instàncies a la Generalitat per tal que fes neteja en un pati interior del barri que és propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Arran de la notícia, l’entitat de la Generalitat es va posar en contacte amb l’ens veïnal i, finalment, dimarts d’aquesta setmana s’ha encarregat de netejar el pati, per a satisfacció dels veïns.

ABANS: Aspecte del pati interior de Cal Gravat, que havia quedat totalment abandonat / Arxiu/AV Cal Gravat

El pati es troba a l’interior de l’illa de cases on hi ha la plaça de Cal Gravat. A cada banda de la plaça, que és quadrada, hi ha un bloc de pisos. Un dels quatre blocs és de pisos de lloguer social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que centralitza tot el que ofereix el Govern en matèria d’habitatge, i a qui correspon, per tant, tenir cura dels pisos, i també del pati que forma part d’aquest bloc. Els altres tres blocs són de pisos privats amb patis que, a diferència de l’esmentat, es mantenen cuidats.

La junta de l’associació de veïns, amb Rafel Guirado com a president, va fer la denúncia pels perills que podia comportar tenir el pati deixat com estava. Ple d’herbes que el convertien en un polvorí en el cas d’un incendi, i, també, amb els bancs i la font que hi havia fets malbé per la manca de manteniment. Parlava, alhora, dels problemes de salubritat que podia generar pel que fa a possibles plagues.

Instàncies sense resposta

Veïns de cases particulars de dos carrers veïns que donen a aquest pati van contactar amb l’agència per poder-hi entrar per netejar-lo. Com que la resposta va ser negativa, van demanar ajuda a l’associació de veïns, que ha estat un any i mig enviant «instàncies reiterades» i fent «trucades», va explicar Guirado, que no han rebut resposta. Fins i tot va anar a trobar una tècnica de l’agència que regularment visita Manresa per atendre casos lligats als habitatges de la seva responsabilitat. Els va recomanar presentar una instància que tampoc no va rebre resposta. Ara, per fi, han netejat el pati.

ARA: El pati, fotografiat des d’una altra perspectiva, una vegada feta la neteja que reclamaven els veïns / AV Cal Gravat

